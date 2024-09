Hija de la actriz Daniela Castro será operada de un tumor en la lengua

La hija de la famosa Daniela Castro tendrá que ingresar al quirófano para que los médicos le retiren un tumor benigno de su lengua.

Alexa, hija de Daniela y Gustavo Díaz Ordaz Castañón, informó que nuevamente tendrá que ingresar al hospital para mejorar su salud.

En mayo pasado, la joven artista y su mamá dieron a conocer los detalles de la primera operación a la que Alexa fue sometida, así como los motivos que habrían originado el mucocele, nombre que recibe dicho tumor, el cual pensaba que solamente era una afta.

“Al principio me salía una vez al mes y se me quitaba, otras veces yo lo pinchaba, no me dolía, luego me salió, se quedó y me empezó a doler”, dijo Alexa, quien aseguró que su vida no está en riesgo pero es importante que se atienda para que pueda dedicar su tiempo y esfuerzo a la música.

“No es nada malo, pero me lo tengo que quitar. Necesito operarme de la nariz y de la lengua porque tengo los cornetes inflamados entonces no respiro”, comentó.

La joven dijo que es posible que la operación pueda tardar algunos meses, ya que le gustaría contar con los cuidados de su mamá.