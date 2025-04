Hija de Tom Hanks confiesa haber tenido una infancia llena de violencia

Elizabeth, la hija de Tom Hanks contó que tuvo una infancia llena de carencias y violencia, aunado a que vivió la separación de sus padres cuando apenas tenía 3 años de edad.

La hija del protagonista de Forrest Gump se sinceró sobre su infancia en su nuevo libro, The 10:A Memoir of Family and the Open Road.

En el libro, Elizabeth, conocida como EA, detalla la complicada relación que vivió con su madre, Samantha Lewes, y la separación de sus padres en 1985, que la llevó a sufrir momentos difíciles.

La mujer que hoy tiene 42 años, señaló que tiene muy pocos recuerdos de sus primeros años en Los Ángeles, porque su mamá los trasladó a Sacramento, a seis hora de distancia de la residencia de su padre, sin previo aviso, poco después del divorcio.

“Se llegó a un acuerdo de divorcio y visitaba a mi padre y a mi madrastra y pronto a mis hermanastros menores, los fines de semana y durante el verano, pero desde los 5 a los 14 viví años llenos de confusión, violencia, privaciones y amor, fui una chica de Sacramento”, escribió.

Durante ese periodo, su madre experimentó un deterioro en su salud mental, lo que llevó a un hogar desordenado y emocionalmente complicado.

“El patio trasero estaba tan lleno de excremento de perro que no se podía caminar por él, la casa apestaba a humo. La nevera estaba vacía o llena de comida caducada la mayoría de las veces, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su gran cama leyendo la Biblia”.

Elizabeth también describió un punto de inflexión cuando “una noche, su violencia emocional se convirtió en violencia física, y como, consecuencia, me mudé a Los Ángeles, justo en mitad del séptimo curso”.

Aunque la relación con su madre no era la mejor, E.A. recibió la noticia de su fallecimiento por cáncer de pulmón cuando ella tenía 19 años.

Tras haber vivido una infancia complicada, Elizabeth se fue a vivir con su padre, visitando a su mamá en Sacramento los fines de semana y en verano.