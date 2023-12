Horacio Pancheri rompe el silencio sobre el conflicto con Samadhi Zendejas

Por primera vez Horacio Pancheri habló sobre lo sucedido, luego de que Samadhi Zendejas expusiera el comentario ofensivo que el actor habría hecho sobre su físico a través de redes sociales.

Ante la polémica que generó esta acción, el actor argentino emitió un comunicado en el que aseguró haber sido hackeado y dijo que él no escribió dicho comentario ofensivo. Sin embargo, algunos no creyeron esta versión, incluido el hermano de la actriz, quien arremetió contra él.

¿Qué dijo Horacio Pancheri sobre la polémica con Samadhi Zendejas?

A un mes de los hechos, el actor de telenovelas Horacio Pancheri confesó haber resultado afectado emocionalmente y también en el aspecto laboral por lo sucedido.

“Me ha sorprendido mucho la reacción del público, la agresión, las reacciones a un comentario que no fue realmente como se vio, pero bueno, pasó, pasaron como cinco o seis semanas ya del momento, a mí sí me afectó tanta agresión, tantos insultos hacia mi familia, hacia mi hijo, hacia mi mujer, a un bebé que no tiene nada qué ver”, dijo el actor en entrevista con Televisa Espectáculos y añadió, “al final uno piensa y dice: '¿En dónde estamos viviendo?, ¿por qué tanta mala onda con la gente?”.

El argentino que llegó hace más de 20 años a nuestro país para formar su carrera expresó que pese a la reacción del público mexicano, ama nuestro país y a su gente.

“Somos figuras públicas, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y lo que decimos. Pero nada, el mensaje por sobre todas las cosas es que amo México, amo a las mujeres, así que al que se sintió ofendido, disculpas”.

Por otro lado, el famoso Horacio Pancheri dijo que lo sucedido lo afectó a nivel emocional y laboral, sin embargo, asegura que con esfuerzo y trabajo constante podrá salir adelante.

“Seguimos trabajando, eso me dio mucho paz y mucha tranquilidad porque bueno, es entendible. Unas marcas se han caído en ese momento, está bueno porque yo no juego con mi carrera, no juego con mi reputación, he construido una carrera muy importante en México y quiero seguir haciéndola”.