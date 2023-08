Humberto Zurita se sincera sobre cómo vive su relación con Stephanie Salas

El actor Humberto Zurita desmintió los rumores de separación con su pareja Stephanie Salas y habló sobre cómo está viviendo su romance.

Hace unos días, trascendió el rumor de que Humberto y Stephanie se habían separado, sin embargo, la pareja recientemente disfrutó de unas vacaciones por Argentina, donde se dejaron ver de lo más enamorados que inclusó compartieron algunas fotografías juntos visitando lugares como las Cataratas del Iguazú.

No obstante, al regresar a México, Humberto decidió romper el silencio sobre las especulaciones y dejó en claro que sigue feliz junto a Stephanie Salas.

Instagram

En un encuentro con la prensa a su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, Humberto Zurita expresó a las cámaras, “andamos disfrutando de la vida”. Y agregó que no sabe de donde salió el rumor de su ruptura, “i don’t know, no sé, luego dicen: ‘es que una fuente muy fidedigna, y luego dices: ' no andes diciendo tonterías porque luego pierdes credibilidad. Se me hace mal que haga rumores que no tienen fundamento”.

Por otro lado, Humberto Zurita respondió a la pregunta de si tenía contemplado darle un anillo de compromiso a su pareja para unir sus vidas para siempre. “No, porque ya no es época de eso. Ya nadie se casa, los jóvenes ya no se casan. Estamos así, a disfrutar. yo creo que no hay mejor compromiso que el compromiso que tienes tú con tu pareja, de estar con ella, vivir con ella a su lado todas las experiencias posibles. Si te firma el papel, hay gente que cree en eso y quiere hacerlo”, dijo de forma contundente.

“No sé, no lo sé todavía, necesitaría como unos cinco años para estr juntos y saber. Estamos muy bien”, añadió sobre la posibilidad de llegar con Stephanie Salas al altar.