Imelda Garza, nuera de Maribel Guardia, amenaza a la actriz con ponerle una orden de restricción

La tarde de ese 21 de enero se dio a conocer que Maribel Guardia hizo una denuncia pública y legal en contra de su nuera, Imelda Garza, viuda de su hijo Julián Figueroa y madre de su nieto, José Julián, con quien, se presumía, tenía una excelente relación e incluso vivían juntas.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la actriz asegura en su demanda que la joven “no se hace responsable del niño, lo abandona, se va a fiestas por días y regresa a casa ebria y posiblemente drogada”, además, señalan que mete hombres a su casa, hechos que han sido desmentidos por la propia Imelda Garza.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, escribió Maribel Guardia en redes sociales.

DENUNCIA @MaribelGuardia a LA VIUDA de SU HIJO JULIAN por ABANDONO a SU NIETO

La actriz presentó la denuncia en la @FiscaliaCDMX para menores.

Acusa q Imelda no se hace responsable del niño.

Q lo ABANDONA.

Q se va a FIESTAS por días, y regresa a casa EBRIA y posiblemente DROGADA pic.twitter.com/IyFYuX8dDd — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 22, 2025

Imelda Garza le responde a Maribel Guardia

La noche de este 21 de enero, la joven actriz fue abordada por los medios de comunicación a las afueras de la Fiscalía donde tenían retenido a su hijo, ahí aseguró que tomará acciones legales en contra de Maribel Guardia.

“Yo la voy a demandar, y le voy a poner una orden de restricción a ella y a Marcos Chacón”, dijo Imelda Garza.

“Yo tengo aquí (en la Fiscalía) todo el día, porque trataron de sacar a mi hijo de la escuela sin mi permiso, me marcó el director, llegué a la escuela y se lo estaban llevando de la mano. Todo a raíz de que este fin de semana nos mudamos de la casa de Maribel”, declaró.

La expareja de Julián Figueroa señala que las acusaciones de Maribel Guardia en su contra surgen debido a que se está mudando junto a su hijo a otra casa, pues quiere tener la oportunidad de rehacer su vida y criar a su hijo como ella lo decida.

“Es que ya se van a cumplir dos años del fallecimiento de Julián y por más que yo lo quiera no va a volver, entonces no tenemos porqué estar en esa casa cuando realmente necesito estar en otro espacio para poder crecer, para poder criar a mi hijo como yo quiero educarlo”

“Es una injusticia, justamente cuando estamos saliendo de su casa es cuando empiezan a poner estas cosas, ¿Por qué si pensaba así no lo declaró antes? ¿Por qué no metió la denuncia antes si tanto daño le estaba haciendo? Sobre todo, ¿Por qué no está parada aquí afuera? si a su nieto tanto lo ama por qué no está parada aquí afuera. El niño tiene todo el día sin comer, ha estado llore y llore y ella no se ha presentado, no ha dado la cara”, agregó.

“Ella ya perdió un hijo, yo lo entiendo, es una tristeza, pero que no me quite el mío porque de verdad no es justo… Ya tuviste a tu hijo, tuviste tu oportunidad, dame a mí la oportunidad de criar a mi hijo”, sentenció.

Le entregan a Maribel Guardia a su nieto

La mañana de este 22 de enero se dio a conocer que la Fiscalía le entregó al pequeño José Julián a su abuela, Maribel Guardia.

Además, el reportero Carlos Jiménez señaló que la Fiscalía abrió una investigación penal en contra de Imelda Garza, aunque aún no se han emitido cargos formales.

La joven actriz dio una entrevista telefónica al programa ‘Sale el Sol’, donde mencionó que no se le habían mencionado las decisiones tomadas por la Fiscalía antes de que se llevara a cabo la entrega de su hijo.

“Estuve toda la noche en la Fiscalía esperando respuesta sobre si podía ver a mi hijo, y no me dejaron verlo. Estuve seis horas en el frío de la calle esperando y me regresé a la casa de mi papá a las siete de la mañana (...) y ahí lo sacaron. No sé cómo pueden sacar a un menor de edad si no tienen ninguna prueba”, dijo Imelda Garza.