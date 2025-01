Por qué Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón, la madre de su nieto

Maribel Guardia interpuso una denuncia en contra de su nuera, Imelda Tuñón.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, expresó en redes sociales.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Maribel habría denunciado a la viuda de su hijo por abandono a su nieto, argumentando que no se hace responsable del pequeño por irse de fiesta y regresar en estado inconveniente a su casa.

Sin embargo, Imelda alega que su ex suegra habría tomado represalías en su contra porque se enteró de las infidelidades del esposo de Guardia, y explicó que Maribel la demandó porque Imelda quiere vivir sola con su hijo, “por eso me lo quiere quitar. Yo no voy a declarar nada, a ella le gusta hacer show”, añadió.

Horas después de que Imelda pasó la noche en la Fiscalía General de Justicia, publicó un video en que le suplica a Maribel y a su esposo Marco Chacón que le regresen a su hijo.

“Regresénme a mi niñito, estoy destrozada, Maribel y Marco hacen lo imperdonable, me quitan al amor de mi vida, no me dejan ver a mi hijo”, dijo.

Imelda, quien se la pasó esperando por José Julián en la calle y con un intenso frío, aseguró que la actriz se llevó al menor sin su permiso.

“Se lo llevaron sin mi permiso y lo dejaron encerrado, sin comida, sin abrigo... ya no lo volví a ver. Nos pudieron mil trabas, tiene que haber justicia. No es posible que le quiten todo lo que tiene a una madre, pido a las personas encargadas que intervengan”.

Por su parte, la periodista Addis Tuñón contó que Maribel Guardia interpuso la denuncia luego de un pleito con la madre de su nieto a las afueras del colegio del menor.

“El día de hoy hubo un encontronazo entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón a las afueras de la escuela donde va el menor. A decir de Imelda, Maribel quería llevarse al niño antes de la hora de salida. Cuando vio esto Imelda, llamó a la autoridad, empezó a gritar que estaban queriéndole robar a su hijo y esto fue grabado por algunos testigos... cuando pasó esto, la autoridad se llevó al menor”, dijo.

Hasta ahora, ambas han sido separadas de José Julián, y el menor de 7 años se encuentra bajo resguardo de las autoridades.