Ingrid Coronado asegura que Fernando del Solar la culpó del cáncer

La conductora se sinceró y habló de su relación con Fernando del Solar.

Tras la muerte de Fernando del Solar, la conductora Ingrid Coronado rompió el silencio sobre su divorcio con el conductor. Durante una entrevista en el programa de Yordi Rosado, Ingrid narró los detalles de su separación con Del Solar.

Ocho años después de haber sido blanco de críticas por “no apoyar a Fernando del Solar mientras luchaba contra el cáncer”, Ingrid dio su versión de lo sucedido y aseguró que le dolió su separación. “En ese momento creí que me estaba muriendo”, dijo.

Además, reveló cómo fue el momento en que decidieron separarse, después de haber tenido dos hijos Luciano y Paolo. “‘Quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’, y agarró sus cosas y se fue”, dijo Coronado a Yordi Rosado.

Según cuenta la famosa, acordaron no decir nada sobre su separación durante varios meses. “Al otro día me llega la portada de una revista de que yo lo abandoné, pero él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces”.

La presentadora confesó que sus problemas comenzaron porque ella comenzó a tener diferencias serias con la familia de él, algo con lo que jamás pudieron.

“No puedo estar con alguien más si no siento conexión real como para que sea mi pareja; no puedo tener relaciones si la persona tiene pareja, pero me acusaron a mí y hasta 5 años después, en una entrevista con Mónica Garza, fue que él confesó que su error fue no defenderme en ese momento”, comentó Ingrid Coronado ante las críticas que enfrentó sobre una supuesta infidelidad.

Te puede interesar: SALMA HAYEK NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA CARRERA QUE ELIGIÓ ESTUDIAR SU HIJA

HUMBERTO ZURITA Y STEPHANIE SALAS COMPARTEN SU PRIMERA FOTO JUNTOS

Confesiones de Yuri tras 46 años de carrera