Jada Pinkett afirma que regresará con Will Smith para cuidarlo; esto dijo

Jada Pinkett Smith, quien reveló hace un tiempo que ella y Will Smith no estaban juntos como pareja, ahora confesó que van a estar juntos para siempre.

En una entrevista con la actriz Drew Barrymore comentó que no es capaz de estar lejos del padre de sus dos hijos, pese a que ambos lo intentaron.

Lo que se sabe es que tanto Jada como Will viven en lugares distintos, sin embargo, eso no significa ni que estén peleados, ni que no estén en contacto seguido.

La también actriz compró una casa, en la cual vive. Will se quedó en lo que fue el hogar familiar. Pinkett se dijo convencida de que algún día volverán a estar en la misma casa para que pueda cuidar del actor de “Soy leyenda”.

Lo cierto es que las cosas no han ido del todo bien para Will, desde que en el 2022 tuviera un percance desafortunado en la entrega del Oscar, cuando golpeó a Chris Rock.

Hace poco, un ex asistente dijo que él y una co estrella de la serie “El Príncipe del Rap” habían sido descubiertos manteniendo intimidad, lo cual negó rotundamente el ganador del Oscar.

La historia de Will Smith y Jada Pinkett

Cuando se dio a conocer la separación, Will asumió la culpa, al reconocer que por años se había instalado en una ceguera emocional.

Jada publicó su libro de memorias titulado “Worthy”, donde cuenta por ejemplo, que no se divorciaron, solo que no convivían como pareja desde el 2016.

Eran más amigos o compañeros que una pareja formal. De inmediato esa información generó comentarios divididos entre sus conocidos, fans y público en general.

Fue la imagen de Will Smith la que se vio muy afectada, y hasta el momento no parece recuperarse del todo.

Will y Jada se casaron el día de Año Nuevo de 1997. Un año después nació su primer hijo, Jaden y en 2000 llegó Willow.