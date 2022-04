Jada Pinkett, esposa de Will Smith admitió su adicción a la pornografía

La esposa de Will Smith, Jada Pinkett habló sobre la etapa “poco saludable” en la que vivió.

Tras el incidente ocurrido en la gala de los premios Oscar, el actor Will Smith y su esposa Jada Pinkett siguen en el ojo del huracán, pues siguen saliendo a la luz las revelaciones de la actriz sobre su matrimonio.

Hace unas semanas, se dio a conocer que Jada nunca quiso casarse con Will. Aunque ella no se pronunció al respecto, sin embargo, reapareció en su programa “Red Table Talk”, para comunicar que su familia se encontraba en una “profunda sanación”, tras lo sucedido en los premios Oscar, que le costó al actor 10 años de veto.

En tanto, salieron a relucir nuevas declaraciones de una emisión en la que la actriz contó que fue adicta a la pornografía y alertó sobre dicha patología.

“Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día”, reveló y admitió que tenía una adicción que intentó frenar. “Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”.

Asimismo, Jada dijo que cuando su hija Willow cumplió 11 años tuvo una plática con ella sobre el peligro que implica ver cierto tipo de material. “Somos muy abiertos en nuestra familia, nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa”, expresó.

Además, explicó que ella y su esposo consideran que para que los vínculos se fortalezcan, hay que ser honestos en la comunicación. “Es la única manera posible” afirmó.

