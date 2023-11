Jamie Lynn Spears revive la rivalidad de Britney con Christina Aguilera; esto dijo

Jamie Lynn Spears, hermana de la cantante Britney Spears, revivió uno de los momentos que incrementaron la rivalidad que mantenía “La princesa del Pop” con Christina Aguilera.

Todos recuerdan que las dos cantantes formaron parte de “El club de Mickey Mouse”, y que sus carreras como solistas se lanzaron casi al mismo tiempo.

Asimismo, se debe reconocer que la gran estrella fue Britney, con su “Baby one more time”, acaparó lista de popularidad, ventas de discos e impuso moda.

En el caso de Christina, con su “Genie in a bottle” también sonó mucho, pero no al nivel de Spears, desde ese momento comenzaron las comparaciones, y por lo tanto, la rivalidad.

Esto dijo Jamie Lynn Spears

Uno de los momentos más icónicos e importantes en las carreras de ambas, fue el Grammy del 2000, cuando estaban nominadas como “Mejor nuevo artista”.

Jamie Lynn habló de este episodio, lo hizo en el reality australiano I’m a Celebrity...Get Me Out of Here!, mientras consolaba a un compañero que no había ganado un premio al que aspiraba por un podcast.

"¿Quieres oír algo realmente embarazoso que ocurrió una vez? Tiene que ver con mi hermana. Iba por su primer Grammy. Estaban nominadas ella, y Christina Aguilera. Britney era claramente la mayor estrella de aquel año, había trabajado muy duro”, comentó.

Reveló que había cámaras de MTV en su casa preparadas para grabar la reacción de su familia cuando se anunciara el nombre de Britney, ya que se esperaba que así ocurriera.

Eso no pasó, fue Christina Aguilera la ganadora, quien afirmó que no esperaba ganar y que no había preparado un discurso.

Jamie fue más allá, dijo que eso fue un robo y que Aguilera no merecía ese Grammy.

“Recordemos que Christina tenía un talento increíble, pero vamos a ser sinceros, aquel año, había sido el año de Britney, como siempre”, enfatizó la hermana de la intérprete de “Toxic”.

La rivalidad se alargó por muchos años, teniendo otro pico en el 2003, cuando ambas actuaron junto a Madonna, y lo que trascendió fue el beso de Britney y la intérprete de “Music”, no el que se dio con Christina.