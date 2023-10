Así ayudó Madonna a Britney Spears cuando terminó con Justin Timberlake

Madonna ayudó a Britney Spears en el momento en que terminó con Justin Timberlake.

La llamada “Princesa del Pop”, está en boca de todas, luego de la publicación de un libro de memorias “The woman in me”.

Previo al lanzamiento, varios medios lanzaron información del contenido del libro, con revelaciones importantes.

De las más fuertes es el aborto que realizó de un bebé que esperaba, el padre era Justin Timberlake, cuando Britney tenía 19 años de edad.

Madonna y el apoyo a Britney Spears

Sitios como Just Jared publicaron que la intérprete de “Lucky”, escribió que Madonna le ayudó a ver muchas cosas sobre su situación.

Cuando terminó con Justin, necesitaba mucha orientación y fue “La reina del pop” quien se la dio. “Ella trató de ser mi mentora”, menciona en el libro de memorias.

Muchos recuerdan el icónico momento en una entrega de premios de MTV, en 2003, donde Madonna, Britney y Christina Aguilera protagonizaron una actuación que a la fecha se recuerda.

Para ese momento ya no había relación entre Justin y Britney. El vínculo amoroso comprendió de mediados de 1999 a principios del 2002.

Ambos estaban en uno de los picos más altos de sus carreras, él con NSYNC y ella como solista.

En su momento, todos pensaron que era una relación muy sana, sin embargo, pocos sabían lo que pasaba al interior.

The woman in me

Las memorias de Britney Spears se publicaron ya, y además de este trance con Justin, revela la relación con su padre.

Así como los excesos que tuvo, y cómo ahora es dueña de su vida.

“La princesa del pop” es un gran referente de la música de finales de los 90 e inicios de la década del 2000.

Junto a bandas como Backstreet boys, Destiny´s Child, NSYNC, y solistas como Christina Aguilera, Pink, marcaron a toda una generación.