Jennifer Aniston llora la muerte de su padre y así lo despide

Murió a los 89 años el actor John Aniston, padre de la reconocida actriz Jennifer Aniston.

La actriz Jennifer Aniston atraviesa una dolorosa situación por la muerte de su padre, en redes sociales compartió un mensaje de despedida para él. “Mi dulce papá fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy muy agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. Y el 11/11 nada menos. Siempre tuviste el momento perfecto”, escribió la actriz, quien dio a conocer que su padre falleció el 11 de noviembre.

“Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el fin de los tiempos. No te olvides de visitarme”, concluyó la actriz sobre las palabras que le dedicó a su padre, quien fue un actor popular por su papel en la telenovela estadounidense “Los Días de Nuestras Vidas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

John Aniston nació en la isla griega de Creta en 1933 y emigró a Estados Unidos cuando tenía 10 años. Antes de que se convirtiera en un conocido actor, sirvió en la Marina de Estados Unidos y apareció en un musical fuera de Broadway. Más tarde consiguió su primera oportunidad cuando fue elegido para la telenovela “Love of Life”, y más adelante, “Search for Tomorrow”, pero su fama llegó con “Days of our Lives” en 1985 como el “villano romántico”, Victor Kiriakis.

