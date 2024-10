Jennifer López fue acusada por su ex, Ojani Noa, de engañarlo con Sean ‘Diddy’ Combs: los detalles

Jennifer López sigue en el ojo del huracán y es que ahora la famosa cantante y compositora estadounidense es acusada de haber sido infiel. Ojani Noa, el primer esposo de la diva del Bronx fue quien señaló a la artista de haberle sido infiel con Sean ‘Diddy’ Combs.

El ex-esposo de Jenifer López habló en el programa Despierta América sobre el fin de su matrimonio con la cantante. En sus redes sociales Ojani dijo que la intérprete de On the Floor sí fue a las fiestas de Puff Diddy, aunque él nunca fue. “Que le pregunten a ella”, dijo el entrenador personal, actor y modelo cubano. “Yo no estuve”, aseguró.

En el 2009, Ojani dijo que estaba trabajando en un documental que hablaría de su matrimonio con Jennifer López. También alega que la cantante, de quien se divorció en abril de 1999, le fue infiel con Sean ‘Diddy’ Combs.

“Parte de ese divorcio fue por parte de Puffy”, alegó el también actor. “Cuando sale Selena que la carrera reventó, ella me dice ‘papi, yo quiero empezar a cantar’. Yo le dije ‘mami, vamos con todo, vamos a reunirnos con diferentes disqueras para ver que disquera te puede firmar’”.

Noa recordó como López supuestamente conoció al rapero. “Cuando Sony vino y le pagó la millonada de dinero que le pagó, ahí estaba Puffy incluido en ese contrato porque Puffy iba a ser uno de los productores de varios temas en el primer disco On The 6. Ahí fue donde empezaron los engaños, las mentiras, la separación. Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante El Conga Room, y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum”, dijo.

“Yo en fines de semana que terminaba de trabajar, me iba a Miami o Nueva York para estar con ella. Ahí en esa distancia, en esa separación, fue donde empezaron los engaños”, alega.

Noa alega que López intentó que no le dieran ciertos empleos a él y mandó un mensaje a su exesposa. “Que diga la verdad, que diga todo lo que ha pasado”, afirmó. “Le preguntaría: ¿qué fue lo que yo te hice a ti que me has llevado a la corte, que me has acusado, has mentido, has creado cosas falsas de mí y has llamado a diferentes compañías de trabajo para que me boten y has llamado a diferentes networks de televisión para que no me den trabajo. ¿Por qué, si yo a ti no te he hecho nada?”, dijo.

Jennifer López no ha dado declaraciones recientes sobre la detención de su expareja o sobre los dichos sobre una supuesta infidelidad a Ojani Noa. Cabe recordar que luego del divorcio de su primer esposo, la cantante y el rapero tuvieron un romance de 1999 al 2001.

