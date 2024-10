¿Jennifer López estuvo en las fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs? Revelan un VIDEO que generó polémica

El caso Sean ‘Diddy’ Combs sigue dando de qué hablar y la lista de famosos involucrados con el rapero sigue aumentando. En esta ocasión el nombre de Jennifer López fue vinculado al músico que se encuentra detenido bajo cargos de tráfico de personas, chantaje y transporte con fines de prostitución.

El video que vincula a Jennifer López en las fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs

Videos de celebridades han emergido en TikTok y en diversas redes sociales, revelando su presencia en las controversiales fiestas del productor. Entre estas personalidades se encuentran Ashton Kutcher, Will Smith, Bruce Willis, las Kardashians, Paris Hilton y otros más.

Actualmente, un clip que circula en esta plataforma digital está causando desconcierto y enfado, ya que se insiste en que muestra a Jennifer López junto a unos menores en la residencia del rapero.

"¿Es esa Jennifer Lopez? No puedo creerlo”, “Es Jennifer López rodeada de adultos y niños”, "¿Qué están haciendo esas niñas en esa sala, escuchando esas conversaciones?”, "¿Qué es eso, tienen un niño en la mesa?”, "¿Qué está haciendo JLo con esos niños? De verdad me preocupa”, fueron algunos de los comentarios.

La relación de Jennifer López y Sean ‘Diddy’ Combs

La diva del Bronx no ha dado declaraciones recientes sobre la detención de su expareja. La cantante y el rapero tuvieron un romance de 1999 al 2001.

En las redes sociales han resurgido viejas fotos de López en fiestas con su expareja y entrevistas donde ella habla de la relación con él.

También se ha especulado que el escándalo del rapero tuvo algún peso en el reciente divorcio de JLo y Ben Affleck, aunque los actores han citado “diferencias irreconciliables” como la razón de su ruptura.

La intérprete de ‘Jenny From The Block’ reveló en una entrevista en el 2003 que Combs le había sido infiel durante su relación. En el 2018, cuando estaba en Las Vegas con su entonces pareja Alex Rodríguez, JLo abrazó a su ex Sean Diddy Combs en una fiesta en Mr Chow en Caesars Palace, mostrando que su relación era amistosa.

