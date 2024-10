Ben Affleck negó una posible reconciliación con Jennifer López, y dio el siguiente paso en su divorcio

Ben Affleck dio el siguiente paso tras su separación con Jennifer López. El actor lució un cambio de look en medio de los trámites de divorcio con la diva del Bronx.

De acuerdo con una fuente cercana, el protagonista de Batman renovó su imagen, lo que lo hace lucir varios años más joven. Además, y a pesar de que se informó que JLo sueña con regresar con él, tal parece que Affleck tiene otros planes y sigue firme en su decisión de no volver con su todavía esposa.

“Él insiste en que no va a regresar, pero aceptó su solicitud (de Jennifer) de montar esta farsa ante las cámaras”, contó una fuente a Closer Magazine.

Aunque hasta el momento Jennifer Lopez y Ben Affleck no han confirmado su divorcio de manera pública, es un hecho que la pareja dio ese paso luego de darse una segunda oportunidad y casarse dos veces.

Ambos siguen con el proceso de separación, aunque se dio a conocer que JLo sigue amando a Ben y estaría dispuesta volver con él si se lo pide.

El cambio de look de Ben Affleck

Ben Affleck pasó la página y ya se encuentra en su “mejor momento”, así lo señalaron fanáticos al ver las fotos más recientes de Ben con su cambio de look. Aseguran que cuando estaba con JLo, el famoso lucía triste y cansado siempre, pero ahora que no está con ella se ve revitalizado y muy joven.

El actor de 52 años fue visto el pasado 3 de octubre de paseo en Santa Mónica, California, con una nueva imagen: se pintó la barba y el cabello, por lo que dejó de lado las canas y oscureció su vello facial y pelo, luciendo un estilo más casual y relajado a la vez.

Incluso, se le vio muy sonriente, algo que no pasa a menudo y menos ante la presencia de paparazzi porque Affleck no tiene una buena relación con ellos. En redes sociales, fanáticos hicieron cientos de comentarios y señalaron que ahora se ve más tranquilo y feliz, además de atractivo.

Hubo incluso quienes afirmaron que al actor le sienta bien la soltería y lo apoyaron en su decisión de no regresar con la intérprete de On The Floor.

