Joe Alwyn, el exnovio de Taylor Swift, rompió el silencio y habló por primera vez de su separación con la cantante

Poco más de un año después de su inesperada separación, Joe Alwyn se decidió a hablar de lo que pasó en su noviazgo con Taylor Swift, junto a quien conformó una sólida pareja desde 2016. Durante este tiempo, tuvieron que experimentar cómo era el amor siendo dos personajes mediáticos, pues siempre vivieron bajo los reflectores, incluso cuando ellos trataron de tener un romance privado.

Luego de toda la controversia que lo acechó en este camino, el actor contó de qué manera transitó todos los cambios que experimentó en cuestión de meses.

El exnovio de Taylor Swift reveló lo difícil que fue que su ruptura estuviera tan expuesta a los pocos días de suceder

Tras la noticia de su truene, surgieron múltiples especulaciones en torno a las razones que los habrían llevado a tomar caminos separados después de tanto tiempo, entre las que se mencionaron infidelidades y compromisos que nunca sucedieron. En tanto, ambos procuraron guardar silencio y seguir con sus vidas, aunque aun así, la duda permaneció y se alimentaba con las expectativas respecto a qué tanto profundizaría la cantante en su nuevo álbum, el cual se estrenó justo un año después de este suceso y hoy se sabe, contiene varias canciones escritas para Alwyn.

No obstante, al actor británico se había negado a hablar del tema, argumentando que él es una persona que disfruta tener privacidad, pese a que sabía que no podría evitarlo toda la vida y en algún momento tendría que hacerlo. Este día finalmente llegó y las declaraciones de Joe sorprendieron a los fanáticos de los dos lados de la relación, ya que esta es la primera vez que uno de los involucrados aborda frontalmente el asunto, y ya no solo a través de metáforas o melodías.

Durante una íntima conversación con The Sunday Times, Joe Alwyn, a quien llamaron “London Boy” (que además es el nombre de una canción que Taylor le escribió en 2019), se dispuso a abrir sus sentimientos y mostrar que, contrario a lo que se dijo, también le costó trabajo lidiar con todo lo que implica dar por finalizado algo que duró tanto tiempo.

“Espero que todos puedan sentir empatía y comprender las dificultades que sirgen al final de una relación larga, amorosa y totalmente comprometida de más de seis años y medio. Es algo difícil de manejar”, añadió.

El inglés también aceptó que esto es algo inevitable en el medio donde se desenvuelve, pero eso no lo hace sencillo de sobrellevar, menos cuando se pone en discusión lo que pasó sin siquiera tener tiempo de procesarlo. “Lo que es inusual y anormal en esta situación, es que una semana después, de repente ya era de dominio público y el mundo exterior estaba opinando”, apuntó.

Taylor Siwft y Joe Alwyn duraron poco más de seis años juntos Getty

Qué piensa Joe Alwyn del disco que le dedicó Taylor y cómo se siente a un año de su ruptura

En la plática, Alwyn también fue cuestionado sobre si ya escuchó “The Tortured Poets Department”, material de Swift que repasaría los puntos de quiebre en su historia, el histrión externó que le gustaría que se le abordaran con estas cosas teniendo cuidado. “Al pensar en lo que diría, pienso, y esperaría, que todos pudieran sentir empatía. No es una respuesta directa, sino simplemente lo que yo quiero hablar”, expresó Joe, quien en varias ocasiones hizo comentarios referentes a que jamás le preguntaron cómo se sentía y simplemente se asumieron muchas cosas de su intimidad.

Adicionalmente, Joe Alwyn aseguró que tanto él como Taylor Swift, acordaron previamente qué cosas se podían hablar de lo que vivieron, lo que no significa que exista una verdad absoluta, ya que los dos conservan diferentes versiones de lo que pasaron, mismas que se reprodujeron rápidamente con los medios y los titualares que buscaban averiguar qué pasó con su aparente historia perfecta.

Taylor confesó que comenzaron a trabajar juntos durante la pandemia Getty

Finalmente, confesó que se encuentra en un gran momento personal y profesional, así que todos los fantasmas del pasado han sido vencidos por completo.