Johnny Depp tomó la guitarra y subió inesperadamente al escenario durante el concierto de rock de su amigo, el guitarrista inglés Jeff Beck, en Scheffield, Inglaterra.

“Bueno… qué sorpresa nos llevamos anoche cuando Johnny Depp se unió a Jeff Beck en el escenario. ¡Buena suerte para el resto de su increíble gira y un gran agradecimiento a Johnny Depp por unirse a nosotros!”, escribió Scheffield City Hall en twitter, sobre el evento de este domingo.

Días después de que se dieron los alegatos finales en el juicio por difamación entre Johnny y su ex esposa, la actriz Amber Heard, en el juzgado de Fairfax, Virginia (Estados Unidos), él viajó a Inglaterra para demostrar su gran gusto por la música.

De esta manera, el actor de “Piratas del Caribe”, hizo su primera aparición pública tras seis semanas de juicio, después de que se presentaron los argumentos finales en el tribunal de Fairfax, el jurado comenzó la deliberación este 27 de mayo, se pospuso dos horas después y se reanudará el mates 31.

Well…what a surprise we got last night when Johnny Depp joined ⁦@jeffbeckmusic⁩ on stage 😱

Wishing ⁦@jeffbeckmusic⁩ good luck for the rest of his amazing tour 😍 and a big thank you to Johnny Depp for joining us! pic.twitter.com/UlHhKShanP

— Sheffield City Hall (@SheffCityHall) May 30, 2022