Juan Pablo Medina reaparece con prótesis y comparte su experiencia

El actor Juan Pablo Medina, reapareció para hablar sobre cómo se ha reinventado luego del sufrir un infarto que derivó en la amputación de su pierna.

“Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir, que importa más que lo que perdí”, reveló Juan Pablo Medina a una famosa revista, donde posó para una exclusiva sesión de fotografías, donde se muestra por primera vez con su prótesis.

Después del suceso que cambió la vida del actor Juan Pablo Medina, el 15 de julio del año pasado, tras sufrir un infarto que derivó en la amputación de su pierna, reveló que aunque todo parecía oscuro, gracias al amor de su familia y los fans logró salir de esa crisis con esperanza.

Aunque al inició no fue nada fácil, pues dijo que su primera reacción no fue nada agradable. “Mi primera reacción fue de enojo. Estaba muy encabronado… No me veía las manos y no quería que nadie me viera en esas condiciones…”.

Sin embargo, el actor decidió levantarse y aprovechar esta nueva oportunidad de vida. “Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba”, afirma sobre la operación a la que tuvo que someterse. “Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás”, agregó.

“Tenía más miedo de no despertar que despertar sin una pierna”, confesó al abrir su corazón a la revista, donde contó su experiencia de recuperación.

“Por el momento mi recuperación va muy bien. Yo pensé que en chinga caminaría con la prótesis, pero no es así. Estoy reaprendiendo”, agregó.