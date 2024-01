Julio César Chávez tras detención de su hijo: “Ha sido un largo camino, no pierdo la fe”

El pugilista Julio César Chávez, confirmó en redes sociales la detención de su hijo y dijo que aunque la situación que están atravesando es complicada no pierde la fe en que todo salga bien.

“Desafortunadamente confirmo la noticia que se difundió. Mi hijo Julio César Chávez Jr, fue detenido y nos encontramos trabajando junto con sus abogados para resolver su situación jurídica”. Ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe. Le pido a Dios que este sea el momento que impulse a mi hijo finalmente hacia una vida útil y feliz”, expresó.

El joven fue trasladado a la cárcel de valley en Van Nuys. TMZ detalló que un fan del boxeador fue quien alertó a la policía porque creía que el arma sería un peligro tanto para el pugilista como para otros.

El deportista nacido en Sinaloa ha estado involucrado en numerosos escándalos durante gran parte de su vida por su adicción a las drogas que lo ha llevado a pasar un largo tiempo en centros de rehabilitación, además de la turbulenta relación que tiene con su padre, a quien recientemente acusó de intentar quitarle la vida.

En un video que compartió Julio hace unos días dijo a su hijo, “Dios te bendiga, te quiero mucho y ojalá y Dios quiera y te caiga un proyecto de luz”. El deportista agregó que debido a que Julio Cesar Chávez Jr reside en otro país no ha podido ayudarlo como quisiera, “mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro”.

Julio disputó su última pelea como profesional en diciembre de 2021 y ha tenido una vida llena de escándalos por su adicción a las drogas. En noviembre del 2020, dijo, “de lo único que me arrepiento en mi vida fue de tener una adiccion, de haberme desenfocado; es lo único que me da coraje, todo lo demás no. Uno quiere estar bien, hacer las cosas para disfrutar, pero no se puede ser feliz todo el tiempo”.

Julio César Chávez ha hablado de su temor por que su hijo pueda perder la vida si contúa por el camino de las drogas, y dijo que teme por su seguridad.