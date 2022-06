Justin Bieber tiene la mitad del rostro paralizado y cancela conciertos

El famoso cantante Justin Bieber reveló que padece el síndrome de Ramsay Hunt y le dice a sus fans “manténganme en sus oraciones”.

El intérprete de “Baby”, Justin Bieber, tendrá que ausentarse por un tiempo de los escenarios, debido a su actual estado de salud. Mediante un video, el famoso de 28 años de edad reveló que debido a que padece un síndrome, la mitad de su rostro está paralizado.

Detalló que dicho padecimiento le afectó un nervio en el oído, causándole una parálisis. En el clip que compartió Justin se observa que no puede parpadear con uno de sus ojos y solo puede sonreír con un lado de la boca.

Recientemente, el cantante ofreció un concierto en la Ciudad de México el cual causó gran expectación entre sus fans.

Ante su complicado estado de salud, Justin retira que se trata de algo bastante serio y que le tomará tiempo recuperar su salud.

“Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, y espero que ustedes me entienda. Usaré este tiempo para descansar y relajarme, y volver al cien por ciento para poder hacer lo que viene a hacer desde que nací”, dijo a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber)

En tanto, Justin Bieber está practicando ejercicios faciales que le ayudarán a mejorar su condición, por lo que explicó a sus fans que deberán esperar para verlo cantar en los escenarios.

Asimismo, agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y les pidió paciencia para volver a verlo en sus conciertos.

“Los amo, gracias por ser pacientes conmigo y voy a mejorar, estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad, y volverá a la normalidad solo que el tiempo, no sabemos cuánto tiempo tomará, pero todo va a estar bien, espero y confío en Dios, confío en que todo sea por una razón, no estoy seguro de cuál es en este momento, pero mientras tanto voy a descansar. Los amo, paz”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a sus fans para que lo mantengan en sus oraciones mientras se recupera.

Seguir leyendo: JUSTIN BIEBER TIENE LA MISMA ENFERMEDAD QUE THALÍA