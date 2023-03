Kalimba rompe el silencio acerca de la acusación en su contra por supuesto acoso sexual

Después de que la cantante Melissa Galindo denunció el 15 de marzo que sufrió acoso de Kalimba en varias ocasiones, el famoso emitió un comunicado y negó las acusaciones en su contra.

“Hace tres años, me llamo Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera y que había estado escuchando mi música. Dijo que le gustaría firmarme y en ese momento me pareció una buena idea porque yo ya lo conocía de tiempo”, señaló Galindo.

“Yo iba sentada normal y me agarro la rodilla me empezó a decir que había escuchado buenos comentarios de mi proyecto y le dije ‘mil gracias por apoyarme y por estar’. De pronto sentí que algo tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia mi vagina. Entré en shock me cerré y me puse las manos en la cara, pero no dije nada”, relató en un video que publicó en redes sociales.

Sin embargo, comentó que no fue la primera vez que supuestamente Kalimba la agredió sexualmente.

Este viernes, el integrante de OV7 compartió un comunicado en el que negó las declaraciones de Mellisa y aseguró que demandará a la joven por difamación.

Asimismo, agradeció los mensajes de sus fans y aclaró que siempre ha respetado a todas las personas con las que se ha relacionado.

“Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siento objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y derechos”, puntualizó Kalimba.