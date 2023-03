Marimar Vega nos habla de su nuevo podcast: El rincón de los errores

Cuando compartimos lo que sentimos, nos damos cuenta de que somos muchos los que pasamos por lo mismo, solo que no siempre nos animamos a decirlo; sin embargo, cuando nos atrevemos a dar ese paso, podemos sentirnos más cercanos e identificados”. Bajo esta premisa y luego de un par de lives que Marimar, junto a su terapeuta, Efrén Martínez, realizaron en tiempos de pandemia, decidieron apostar por El rincón de los errores, un podcast que, capítulo a capítulo, aborda temas de interés general, de la mano de invitados especiales que hablan desde su experiencia. “La idea es que fueran personas diversas, pues tratamos de llegar a todas las edades y públicos. Claro que mi gente cercana fueron los primeros que se animaron y sumaron como invitados, pero también, hubo otros tantos que quizá no son tan cercanos y hoy les agradezco tanto por confiar en mi proyecto”.

Marimar Vega nos habla de su nuevo podcast Cortesía

De esta manera, Marimar y Efrén consiguieron llevar a su Rincón de los errores, a grandes personalidades como Michelle Rodríguez, Maite Perroni y Bárbara Mori. También, otros de sus invitados más cercanos fueron, su cuñado Alberto Guerra y su hermana Zuria Vega. Además, nos confiesa que uno de los invitados más especiales fue Luis Ernesto Franco, con quien la actriz sostuvo una relación en el pasado. “Con el Güero, me daba un poco de nervio porque elegimos hablar del divorcio y no sabíamos qué iba a pasar, además, no nos habíamos visto desde que nos separamos, pero al final fue súper lindo, en verdad se lo agradezco mucho”.

Finalmente, nos confiesa que es gracias a este proyecto que encontró el propósito de su vida. “Creo que, en la vida, uno se la pasa buscando su propósito, y la realidad es que no hay mayor presión, pues quizá, hasta este momento yo no lo había encontrado, claro que me encanta actuar y es mi más grande pasión, pero así que digas: “es mi propósito”, pues no. Cuando me animé a hacer este proyecto entendí que lo que más me gusta hacer es compartir todo lo que pueda con los demás, es algo que me llena el alma”.

