EXCLUSIVA Paulina Rubio habla sobre sus hijos y su mamá Susana Dosamantes

Fotos Jesús Cordero

Estilismo Lucía Maldonado

Maquillaje y peinado Jamie Harper

La guapa y talentosa cantante Paulina Rubio, conocida como la “chica dorada”, protagoniza la nueva edición de CARAS México. En una íntima entrevista nos cuenta cómo está en este momento de su vida y qué es lo que viene para ella.

Paulina Rubio protagoniza la nueva edición de CARAS México

Tras la muerte de su mamá, la reconocida actriz Susana Dosamantes, Paulina Rubio se ha refugiado en la música y sus hijos. Ahora, un año después de haber desfilado con los suyos en la alfombra roja de los premios Lo Nuestro, la artista revela cómo ha enfrentado la pérdida de su madre. “Todavía sigo en proceso de ese duelo y, al mismo tiempo, estoy reajustando y reenfocando lo sucedido, tratando de ser vulnerable y viviendo un día a la vez, pero la música y mis hijos me sanan. Son cosas que inevitablemente te ponen en perspectiva, más ahora que estoy en este proceso que es fuertísimo, es muy complicado y no lo puedo explicar”.

Sin embargo, el legado que le dejó Susana Dosamantes la ha ayudado a salir adelante. “Heredé todo de mi mamá, el cien por ciento. Sobre todo, tengo mucho amor por lo que hago y por lo que desarrollo, trato de vivir el momento, el ahora, trato de ser honesta conmigo, de no forzarme, de entender dónde estoy y porqué llegué aquí y hacer lo que hago con mucho amor”.

Sobre la relación que Susana Dosamantes tenía con sus nietos dijo, “impresionante. “Bobe”, como le decían mis hijos, era lo máximo. Los disfrutó mucho y se disfrutaron mutuamente. Creemos que todo ha sido muy rápido”.

A pesar de que Paulina Rubio ha mantenido privada la vida de sus hijos Eros y Andrea, nos contó un poco sobre ellos y su rol de madre.

“He cerrado puertas y vivido para ellos y no para los demás. He tenido que ajustar muchas cosas. Los últimos seis meses he estado a puerta cerrada con ellos y me doy para ellos; he tenido la gran fortuna de poder realizarme profesionalmente antes de tenerlos”.

“Yo no creo que sea muy graciosa como mamá, sino que soy más formal de lo que pensé ser, creo que a mis hijos les voy a heredar la educación que fue lo que mi mamá me heredó. Me gusta que sigan siendo niños, les estoy cuidando mucho eso porque yo soy la niña sin infancia y lo digo como de chiste, pero creo que ahora soy más niña que antes”, agregó.

En este sentido, Paulina Rubio contó que uno de sus dos hijos tiene una personalidad muy parecida a la de la cantante. “Eros es muy parecido a mí en carácter y en personalidad, le gusta la música y el deporte, chifla y canta todo el día, y Nico es tan impresionantemente bello, es un niño que fue hijo único durante mucho tiempo y sabe estar muy bien solo, es muy creativo, le gusta armar y desarmar cosas y es muy bonachón, un poco más tímido, pero de repente tiene una personalidad muy carismática”.

