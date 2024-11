Kanye West, en la mira: una modelo lo acusa de intentar estrangular durante la filmación de un video

La controversia rodea una vez más a Kanye West, ahora en el centro de un escándalo legal después de que Jenn An, ex concursante de “America’s Next Top Model”, lo acusara de agresión física durante la filmación de un video musical en 2010.

La modelo y actriz presentó una demanda en un tribunal federal de Nueva York, en la que alega una serie de acciones violentas por parte del rapero que causan consternación y debate público.

¿Quién es Jenn An?

Jenn An ganó notoriedad como concursante de la temporada 13 de “America’s Next Top Model” en 2009, donde terminó en tercer lugar. Desde entonces, ha construido una carrera en la actuación, por la cual ha aparecido en series como “Mentes Criminales” y “The Mindy Project”.

Su reciente denuncia contra Kanye West la vuelve a colocar bajo el foco mediático, esta vez por razones muy diferentes.

¿Qué acusaciones enfrenta Kanye West?

Según la demanda presentada por Jenn An, el incidente ocurrió durante la producción del video musical para el remix de “In for the Kill” de La Roux, en el que West participaba.

An alega que, mientras trabajaba como actriz de fondo y vestida solo con lencería reveladora, West dirigió al equipo de cámara para que lo filmara mientras la estrangulaba y le introducía dedos en la garganta, emulando un acto sexual violento.

An describió que West estaba “muy por encima” de ella y “respiraba con dificultad” durante el acto, que duró más de un minuto. Durante este tiempo, West supuestamente exclamó: “Esto es arte. (...) Soy como Picasso”, para comparar sus acciones con la profundidad de una obra de arte, mientras realizaba movimientos que evocaban arcadas y prácticas de BDSM.

¿Cuál fue la respuesta de Universal Music Group?

Universal Music Group (UMG), también nombrado como coacusado en la demanda, ha sido criticado por su supuesta falta de acción frente a las controversias relacionadas con West. An alega que UMG no investigó adecuadamente el incidente debido a que la figura de West era “demasiado rentable”, por lo que prefieren ignorar su “conducta ilegal” y continúan actuando sistemáticamente contra las mujeres al continuar su colaboración con artistas con antecedentes documentados de comportamiento inapropiado.

Jenn An está solicitando un juicio con jurado y busca compensación por daños punitivos, costos legales, y daños por lesiones mentales, emocionales y físicas. Además, busca resarcimiento por la angustia, el dolor y el sufrimiento, además del daño a su reputación causados por el incidente.

¿Qué otras acusaciones enfrenta Kanye West?

Esta no es la única acusación reciente contra Kanye West. En los últimos meses, ha enfrentado múltiples demandas, entre las que se incluyen acusaciones de acoso sexual, discriminación racial y represalias por parte de exempleados. Estos casos pintan un cuadro preocupante de la conducta del rapero fuera del escenario y en ambientes profesionales.

El caso de Jenn An contra Kanye West destapa una vez más se suma a los escándalos del rapero con sus colaboradores. Con un juicio potencialmente en el horizonte, todos los ojos estarán puestos en cómo se resuelven estas serias alegaciones y qué efectos tendrán sobre la carrera y la imagen pública de Kanye West.