Nueva demanda para Kanye West: una exempleada lo denunció por acoso sexual y hostigamiento

Los problemas no terminan para Kanye West, quien en los últimos años ha tenido que enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos, luego de que al menos tres personas que trabajaron para él hayan presentado denuncias por diferentes tipos de cuestiones. A estos procesos, se le sumó una nueva contienda legal por parte de una de sus exasistentes, la cual dio por iniciada una demanda en la que señala al productor por acoso sexual, hostigamiento e incumplimiento de contratos.

La exasistente de Kanye West presentó una demanda contra el rapero por acoso sexual

En las últimas horas, trascendió información de que una vez más, Kanye West tiene problemas con la justicia, en esta ocasión por presuntamente haber acosado sexualmente a una joven modelo que laboró con él en una de sus empresas.

De acuerdo con información recopilada por Page Six, la denunciante, identificada como Lauren Pisciotta, trabajo para Yeezy de julio de 2021 a octubre de 2022, cuando fue despedida sin ninguna explicación aparente. En este tiempo, la mujer aseguró haber vivido múltiples experiencias desagradables propiciadas por el rapero, entre las más graves acoso sexual y hostigamiento, actos cometidos personalmente por West.

Lauren reveló que en 2022, a pocos meses de haber ingresado a la firma de moda, Kanye West comenzó a tener una actitud inadecuada con ella, que posteriormente cruzó la línea y se transformó en mensajes de texto con contenido sexual firmados por el exesposo de Kim Kardashian. Asimismo, aseveró que la expuso, sin su consentimiento, a consumir material explícito, al compartirle detalles de sus encuentros sexuales con otras mujeres, tanto de forma escrita como a través de imágenes.

Sobre los episodios que tuvieron lugar de forma física, la joven declaró que en repetidas ocasiones, le hizo preguntas sobre su vida sexual y le pedía que usara ropa diferente, insistiendo en que los atuendos que llevaba a la oficina “la cubrían demasiado”. Los dos más alarmantes habrían ocurrido una vez que Kanye presuntamente la encerró en una habitación, solo para poder tocarse frente a ella, algo que reiteró, ya había pasado en una llamada telefónica; todo pese a que Lauren Pisciotta rechazó cada una de sus insinuaciones.

Hace apenas dos meses, otro antiguo trabajador señaló a West por racismo y discriminación Getty

Qué otros señalamientos recibió ‘Ye’

Entre los aspectos adicionales que figuran en su lista de argumentos, destaca el incumplimiento del pago acordado como parte de su trato profesional. Esto debido a que Pisciotta detalló que fue presionada para dar de baja una cuenta donde vendía contenido íntimo, puesto que a Kanye no le parecía que “le robara la atención”.

A cambio, le ofreció retribuirle lo que generaba con esta plataforma, añadiendo un millón de pesos a sus honorarios; cantidad que nunca recibió, ya que nunca se autorizó este cambio en su salario.

En la demanda se asentó que trataron de indemnizarla con tres millones de dólares, sin embargo, Lauren no aceptó debido a que no se aproxima a lo que se le debía por los pagos no hechos ni la compensación por haberla despedido sin los elementos necesarios para que fuera legal. Esto sin considerar las agravantes por hostigamiento, acoso sexual y haber proliferado un ambiente de trabajo hostil para ella.