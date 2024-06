Así reaccionó Brad Pitt al enterarse de que Shiloh, una de sus hijas con Angelina Jolie, decidió quitarse su apellido

Hace apenas un par de días, Shiloh, una de las hijas del matrimonio Jolie-Pitt, celebró su cumpleaños número 18, ocasión que se creía, daría oportunidad de que existiera un acercamiento formal con el actor, luego de varios años distanciados. Sin embargo, en su lugar significó la ruptura definitiva de la joven con Brad Pitt, luego de que anunciara oficialmente su decisión de modificar su nombre, con el fin de conservar únicamente su apellido materno.

Este inesperado movimiento habría tomado por sorpresa al artista, quien tuvo conocimiento de esta solicitud a las horas de que se hizo y, pese a que no reaccionó públicamente, sí le hizo saber a su círculo cercano cuál era su sentir sobre el tema.

La sensación amarga que le causó a Brad Pitt enterarse de que Shiloh, su hija, quiere eliminar su apellido formalmente

De acuerdo con una persona cercana al artista que conversó con People poco después de lo sucedido, Brad Pitt no pudo evitar sentirse dolido al saber que Shiloh ya no quiere ser su hija, al menos no de manera legal.

“Está consciente de lo que esto implica y también molesto porque dejó su apellido. Nunca sintió una alegría igual a la que experimentó cuando ella nació. Siempre quiso tener una hija”, expresó la fuente.

Cabe mencionar que apenas en marzo pasado, circuló una versión de que la joven de 18 años era la que tenía mayor disposición a retomar la comunicación con su papá, e inclusive se mencionó la posibilidad de que quisiera mudarse con él una vez que cumpliera la mayoría de edad.

La joven de 18 años ya presentó formalmente la solicitud para modificar su nombre Getty

El actor se refugió en su pareja actual para sobrellevar la decepción que sintió

Pese a que el “rechazo” de sus hijos lo ha afectado considerablemente, se sabe que el actor de 60 años encontró consuelo en Inés de Ramón, su novia, quien lo ha acompañado en estos últimos meses que la batalla legal de su divorcio con Angelina Jolie se ha intensificado.

“No es fácil para él recordar que está perdiendo a sus hijos. Los ama y los extraña, es muy triste todo lo que está pasando, le duele”, aseveró el informante, que dejó ver además que Brad también tiene conocimiento de que días antes de que saliera a la luz la preferencia de Shiloh, Vivienne igualmente manifestó que solo quería ser conocida con el apellido Jolie.