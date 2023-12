Kate del Castillo habla de sus relaciones del pasado y revela con quién no se quería casar

Kate del Castillo abrió su corazón en una entrevista con Yordi Rosado donde dio detalles sobre sus relaciones sentimentales del pasado que terminaron en separación.

La famosa actriz dio detalles de cómo vivió su matrimonio con Luis García, con quien estuvo cerca de tener hijos pero no fue así. “Me casé súper ilusionada la primera vez, en la luna de miel yo lloraba... y qué bueno que nunca tuve hijos, él quería tener hijos luego, luego y yo los hubiera tenido si hubiera tenido un buen matrimonio, por seguir el rollo de la vida, te casas, luego tienes hijos, lo normal”, expresó.

Kate reflexionó sobre lo que aprendió de su relación con el exfutbolista. “En mi primer matrimonio aprendí tantas cosas, primero que no tengo que darle gusto a nadie más que a mí en la vida y le estaba dando mucho gusto a mis padres como a él”.

“En esa época era otra persona, era completamente diferente que cuando estaba con él que cuando estaba sola, tratando de ser perfecta, la mejor esposa”.

“Te vas topando con cada cosa hasta que me divorcié y viví sola que te vas dando cuenta quién eres y esta famosa frase de que te encuentras a ti mismo, yo tenía 30 años y estaba súper grande, estupideces cotidianas que te van haciendo quién eres”.

Por otro lado, Kate del Castillo habló de su matrimonio con el actor Aarón Díaz, quien es 10 años menor que ella y desde que se casaron, el actor quería tener hijos, algo que ella no quería, lo que derivó en su divorcio. Además, Kate dijo que cedió a casarse por la presión de su familia, la del actor y de Aarón.

"Él quería tener hijos luego, yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: '¿qué parte no entendiste cuando andábamos?”. A pesar de eso, Kate dijo que el actor es un gran padre y una buena persona.

“Aarón es un chico que es puro amor, y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”.