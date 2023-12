Katia Bada interpreta a ‘Ruth’ en “El Maleficio”

Desde convertirse en una actriz, hasta balancear la vida de madre con su carrera que recién despega, Katia Bada nos cuenta en exclusiva todo sobre su proceso para llegar a dar vida a Ruth, su personaje en la telenovela “El Maleficio”.

¿Cuál fue tu primera experiencia en el mundo de la actuación?

Desde chiquita sabía que esto era lo que quería hacer, pero por cuestiones de la vida mi primera experiencia laboral fue el personaje de una dj, Simone, en la comedia 40y20.

¿Qué buscas en los nuevos proyectos en los que participas?

Me encanta la idea de participar en proyectos en los cuales la gente se pueda identificar. Pero también me apasiona la idea de ser un “escape” de la realidad como un buen libro lo es, en donde la imaginación no tiene límites y nosotros como actores somos el instrumento de llevar a cabo historias y vivencias que a veces podrían ser casi imposibles en la vida cotidiana.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera como actriz?

Esta pregunta es algo difícil de explicar porque podrá sonar algo extraño, pero no he encontrado las palabras adecuadas para describir lo que física y emocionalmente siento al encarnar un personaje. Es para mí como si siguiera jugando como cuando era niña, solo que esta vez lo haces como profesión alrededor de otros “niños” y por siempre estas jugando. Como dije anteriormente, algo que conecte con la gente, y/o poder hacer realidad las ideas más fantásticas o poder contar historias inspiradas en nuestra historia real es algo que me también me encantaría hacer.

¿Cómo llegaste a formar parte de “El Maleficio”?

Esa sí es una historia muy larga. La resumiré diciendo que empecé mi carrera hace dos años, en el 2021, primero en 40y20, luego en Miami en una novela, en donde conocí a un gran amigo que posteriormente me presento a mi mánager, Jen. En el 2022 tuve a mi bebe y tome un descanso, retome este año con Jen, ¡y en nuestra primera reunión de introducción ya me había conseguido la audición para Ruth. A los dos días hice la audición (que duró como una semana) y que cabe mencionar que llegué completamente afónica.

¿Qué retos enfrentaste durante la grabación de “El Maleficio”?

¡Muchísimos! La verdad me ha enseñado demasiadas cosas. Desde la disciplina, a la creación de personaje, son cosas que parecen sencillas, pero es una gran responsabilidad y la verdad es que, al ser mi primera novela con un personaje más importante, no estaba acostumbrada al ritmo, y sobre todo el ritmo tan especifico que lleva una novela. Estaba rodeada de grandes compañeros que cuentan con mínimo alrededor de 10 años de experiencia y esa responsabilidad de no alentarlos, subirme a su nivel y seguirles el ritmo fue complicado para mí al principio. Igual evidentemente el tema de la novela no es tan fácil de manejar y unas escenas en específico que tienen mucho que ver con eso y la verdad si te provocaba una sensación pues rara.

¿Con quién te gustaría actuar en una serie o película?

¡Con mucha gente! Los grandes obviamente el sueño de todo actor, Al Paccino, De Niro, y todos los grandes de Hollywood obviamente, y de México para mi sería un honor compartir créditos con un genio como lo es Eugenio Derbez.

¿Cómo equilibras ser actriz y ser mamá?

Ha sido yo creo que lo más difícil y el más grande reto. Tener que estar lejos de ella por tanto tiempo mientras grabas. Pero es importante recordar que estás haciendo lo que más amas, estas haciendo esto por ti y por tus hijos, y por más que ame ser mama, no puedo dejar a un lado mi pasión y trabajo, que aparte al final es todo por y para ella y su futuro.

Si no fueras actriz, ¿en qué te gustaría trabajar?

Me hubiera encantado ser socióloga. Me fascina el comportamiento de la sociedad humana y todo lo que eso conlleva. Me encantaría poder seguir trabajando, creando historias, y ver que cosas surgen en el camino.

makeup/hair @karinamua

fotografía @photoernie

styling @dantealbertti