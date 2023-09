Katy Perry se convierte en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos; así lo logró

A través de un comunicado oficial, la renombrada empresa Litmus Music ha adquirido el repertorio artístico de la cantante Katy Perry. La firma ha compartido información sobre este acuerdo que involucra las grabaciones originales de cinco álbumes icónicos y sus derechos de publicación.

Esta transacción, que ha capturado la atención de todos en la industria del entretenimiento, se produce en un momento en el que los derechos de autor en la música están alcanzando precios nunca antes vistos. Numerosos artistas de renombre mundial, como Taylor Swift han optado por vender sus preciados catálogos a cambio de cifras astronómicas en los últimos años.

El catálogo musical de Katy Perry abarca obras que han dejado una huella imborrable en la historia de la música pop. Sus álbumes, “One of the Boys”, “Teenage Dream”, “Prism”, “Witness” y “Smile”, han sido aclamados por críticos y fans en todo el mundo. No es sorpresa que Litmus Music haya desembolsado la impresionante suma de 225 millones de dólares para asegurarse de contar con esta joya artística en su cartera.

Dentro de este catálogo inigualable, se encuentran éxitos atemporales como “Roar”, “I Kissed a Girl”, “Firework” y “Dark Horse”. La adquisición de los derechos de estas canciones icónicas otorga a Litmus Music el control absoluto sobre su distribución, licencias y comercialización.

Esta audaz movida empresarial promete una nueva etapa emocionante tanto para Katy Perry como para Litmus Music. Los fans pueden esperar ver cómo esta unión estratégica da lugar a emocionantes proyectos musicales y oportunidades de colaboración que sin duda marcarán un hito en la carrera de Katy.