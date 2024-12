Khloé Kardashian deslumbra con su árbol de Navidad gigante... ¡y su gato casi lo destruye!

La familia Kardashian es sinónimo de lujo y ostentación y en lo que se refiere a la decoración navideña, no hay excepciones. Khloé Kardashian ofreció a sus seguidores una muestra del fastuoso ambiente festivo que reina en su mansión de 17 millones de dólares, situada en la exclusiva zona de Hidden Hills, California.

Esta semana, la estrella de televisión compartió en sus historias de Instagram una serie de clips donde exhibió su imponente árbol de Navidad, decorado con múltiples adornos brillantes y delicados cristales. Sin embargo, al más puro estilo de una comedia navideña, uno de sus gatos no pudo resistir la tentación de interactuar con los finos ornamentos, en un intento de desmontar parte de la decoración.

Lejos de tratarse solo de un incidente felino, las imágenes también revelaron entrañables momentos familiares. Khloé Kardashian, de 40 años, apareció junto a sus hijos True y Tatum, acompañados por su sobrina Dream Kardashian, mientras disfrutaban alrededor del gigantesco árbol. Este cálido instante se suma al espíritu navideño de la casa, que tardó más de dos años en construirse y que ahora luce adornos temáticos en cada rincón.

El pequeño gatito de Khloé Kardashian en acción dentro del árbol de Navidad INSTAGRAM

¿Cómo es la decoración navideña de la mansión de Khloé Kardashian?

A través de sus historias de Instagram, Khloé mostró la encantadora decoración navideña en algunas partes de su hogar. Se puede observar un imponente árbol de Navidad decorado con ornamentos de cristal, luces cálidas y detalles artesanales.

En uno de los clips, se puede ver a uno de sus gatos intentando alcanzar uno de los delicados adornos de cristal, con lo que parece poner en peligro la impecable decoración.

Además del llamativo árbol de Navidad, una elegante mesa festiva y una adorable casa de jengibre personalizada, con los nombres de ella, sus hijos True y Tatum, y sus dos gatos, Grey Kitty y Baby Kitty dan el toque perfecto a la atmósfera navideña. La integrante del clan Kardashian-Jenner dejó claro que la combinación de lujo y ternura es su sello en estas fechas.

Parte de la decoración navideña de Khloé Kardashian INSTAGRAM

¿Qué actividades navideñas ha compartido Khloé con sus hijos?

La propietaria de la mansión de Hidden Hills aprovechó el reciente domingo para compartir otra faceta más familiar: la preparación de panqueques verdes con temática navideña. En un ambiente relajado, Khloé, True y Tatum mezclaron la masa, agregaron chispas de chocolate y disfrutaron de un desayuno festivo. Este tierno momento, repleto de risa y complicidad, fue documentado por la estrella y difundido en sus redes sociales, con lo que refuerza su imagen como una madre presente y entregada.

¿Cuál es la relación actual de Khloé Kardashian con el amor?

En una reciente entrevista con la revista Bustle, Khloé Kardashian admitió que su atención no está puesta en las citas. A pesar de tener un pasado amoroso marcado por su relación con Tristan Thompson, padre de sus dos hijos, la empresaria aseguró que lleva aproximadamente tres años soltera y satisfecha con su estado civil. La celebridad confesó sentirse más fuerte y segura de sí misma en esta etapa.

También explicó que le resulta difícil imaginar introducir a una nueva pareja en la vida de sus hijos, lo que dificulta el proceso de citas. Khloé también habló sobre cómo algunos problemas personales en relaciones anteriores afectaron su autoestima, pero que ahora se siente mucho más segura de sí misma.

Esta perspectiva se combina con su negativa a ser vista en lugares públicos con posibles parejas, algo que inevitablemente atraería la atención de la prensa y los paparazzi.

¿Cuántos hijos tiene Khloé Kardashian?

Khloé Kardashian es madre de dos hijos. Su primogénita es True Thompson, nacida en abril de 2018, y su segundo hijo, Tatum Thompson, llegó al mundo en 2022. Ambos pequeños son fruto de su relación con el jugador de la NBA, Tristan Thompson, con quien Khloé mantuvo un noviazgo intermitente. Aunque su vínculo sentimental terminó, ambos continúan involucrados en la crianza de los niños.

¿Qué edad tiene Khloé Kardashian?

Khloé Kardashian nació el 27 de junio de 1984, lo que actualmente la sitúa en los 40 años de edad. La empresaria y personalidad televisiva saltó a la fama gracias al reality show familiar “Keeping Up with the Kardashians” y, desde entonces, ha construido una sólida marca personal en el sector del entretenimiento, la moda, la belleza y, más recientemente, en su rol como madre y creadora de tendencias hogareñas.