Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie: quién tiene más dinero de las hermanas Kardashian y cuáles son sus 10 negocios millonarios

La familia Kardashian, conocida mundialmente por su influencia en la moda, los negocios y la telerrealidad, ha construido un verdadero imperio que se extiende a través de diversas industrias.

Con un patrimonio neto combinado de más de 2,800 millones de dólares, estas empresarias no solo han capturado la atención del público sino que también han sabido monetizar su fama de manera excepcional.

Kim Kardashian: líder del clan en riqueza

De todas las hermanas, Kim Kardashian se destaca como la más acaudalada, con un impresionante patrimonio neto estimado en 1,700 millones de dólares.

Gran parte de su fortuna proviene de su marca de cosméticos KKW Beauty y de su participación en el reality show “Keeping Up with the Kardashians”, junto con ingresos de varias otras empresas y patrocinios.

Los negocios millonarios de las Kardashian

1. KKW Beauty: Fundada por Kim, esta marca de cosméticos ha sido un éxito rotundo desde su lanzamiento.

2. Kylie Cosmetics: La empresa de Kylie Jenner, valorada en casi 700 millones de dólares, ha revolucionado la industria del maquillaje.

3. Skims: La línea de ropa moldeadora y loungewear de Kim ha ganado popularidad por su innovación y calidad.

4. Good American: Cofundada por Khloé, esta marca de ropa se enfoca en promover la inclusión de todas las tallas.

5. Poosh: El proyecto de estilo de vida de Kourtney ofrece consejos sobre bienestar, belleza y decoración del hogar.

6. Kendall + Kylie: La marca de moda de Kendall y Kylie Jenner ofrece ropa, calzado y accesorios.

7. Arthur George: La línea de calcetines de Rob Kardashian, que ofrece diseños creativos y de alta calidad.

8. 818 Tequila: La marca de tequila de Kendall ha recibido elogios por su sabor y calidad desde su lanzamiento.

9. Revenge Body with Khloé Kardashian: El programa de televisión de Khloé se enfoca en transformaciones físicas y emocionales.

10. The Kylie Shop: La tienda en línea de Kylie vende mercancía exclusiva, incluyendo ropa y accesorios temáticos.

Te puede interesar: Angélica Rivera rompió el silencio de lo que vivió tras separarse de Peña Nieto

Te puede interesar: Boda real: quién es el hijo del hombre más rico de la India que pronto pasará por el altar

Kendall y Kylie: las jóvenes promesas del imperio

A pesar de ser las menores, Kendall y Kylie Jenner han sabido hacerse un nombre por sí mismas en el mundo de los negocios. Kendall, con un patrimonio de 60 millones de dólares, ha triunfado en el mundo del modelaje, mientras que Kylie, valorada en 700 millones de dólares, ha destacado por el éxito de Kylie Cosmetics.

El legado de Robert Kardashian y la visión de Kris Jenner

El patriarca Robert Kardashian, con un patrimonio de 30 millones de dólares, dejó un legado de éxito que sus hijos han sabido aprovechar y expandir. Kris Jenner, la matriarca y mente maestra detrás del imperio Kardashian-Jenner, ha jugado un papel crucial en el manejo de las carreras de sus hijos, acumulando un patrimonio propio estimado en 170 millones de dólares.

La familia Kardashian-Jenner ha demostrado ser una fuerza imparable en el mundo del entretenimiento y los negocios. Con Kim Kardashian a la cabeza en términos de riqueza, seguida de cerca por su hermana Kylie, el legado de éxito y empresarialidad de la familia está asegurado.

A través de la diversificación en diversas industrias y el ingenioso aprovechamiento de su imagen, las Kardashian continúan expandiendo su influencia y fortuna, consolidándose como uno de los clanes más poderosos y ricos del entretenimiento.