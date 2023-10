Kris Jenner abre su corazón y cuenta cuál fue su peor error

Kris Jenner abrió su corazón y contó lo que considera por un lado, un gran error, pero a su vez, una acción que le dio dos grandes satisfacciones.

Es una de las mujeres más famosas del mundo. Es la matriarca del clan Kardashian-Jenner, y su vida ha sido documentada en un reality show de éxito durante más de una década.

Sin embargo, Kris es mucho más que una simple celebridad. Es una madre, una empresaria y una mujer imperfecta, así lo resume ella misma.

En un episodio de “The Kardashians”, Kris se sinceró sobre su mayor error en la vida: engañar a su primer marido, Robert Kardashian, con su segundo marido, Bruce Jenner, conocido ahora como Caitlyn.

La gran revelación de Kris Jenner

La madre de las mujeres Kardashian, reconoció que era una mujer joven e inexperta, y que estaba buscando algo que no encontraba en su matrimonio.

Madre de Kim, Khloé, Kendall, Kourtney, Robert y Kylie, la matriarca de 67 años de edad, fue infiel a su esposo Robert.

Tenía 35 años cuando sucedió eso, dijo que era “muy joven y tonta”. Y aseguró que no comprendía seriamente las consecuencias de sus acciones.

La revelación de Kris fue impactante para muchos fans, pero también fue un momento de vulnerabilidad para ella.

Mostró su lado más humano, y demostró que incluso las mujeres más exitosas cometen errores.

“Es de lo que más me arrepiento en toda mi vida… no estoy orgullosa de cómo me comporté en ese tiempo, pero ¿sabes qué? Todo pasa por algo… Vivo mi vida pensando seriamente que Dios tiene un plan y si nada de esto hubiera pasado no habrían existido Kendall ni Kylie”, aseveró.

Kris Jenner sale con el actor Corey Gamble, de 42 años, desde el año 2014, pero él se mantiene en un perfil mucho más discreto.