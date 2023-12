La actriz Esmeralda Pimentel habla de la época oscura que vivió cuando era niña

Esmeralda Pimentel fue invitada al podcast el Rincón de los Errores de Marimar Vega y Efrén Martínez, donde la actriz de cine, teatro y televisión confesó que siendo menor de edad sufrió abuso sexual por parte de un primo.

Esmeralda hizo su debut en la actuación en la novela “Verano de amor”, en 2009 y comenzó su carrera en el modelaje en 2007, cuando participó en un importante concurso de belleza, representando a Jalisco en Nuestra Belleza México. (quedó en tercer lugar). A pesar de haber nacido en Estados Unidos, creció en Ciudad Guzmán, Jalisco, estado del que su madre es originaria.

La famosa comenzó su formación como actriz en el Centro de Educación Artística que la llevó a proyectos existosos como “Abismo de pasión”, “De que te quiero, te quiero”, “El color de la pasión”, “La bella y las bestias”, “Montecristo”, y más.

Esmeralda Pimentel pide no quedarse “calladas”

La famosa contó que cuando ella era niña, en su familia no se podía tener libertad para hablar y se tenía que quedar callada sobre lo que le sucediera. Mientras la actriz Marimar Vega y el psicólogo Efrén Martínez abordaban el tema de la falta de libertad, Esmeralda contó que de niña sufrió abuso en su familia, cuando su primo abusó de ella y su abuela no le creyó y le pidió callar.

La intéprete tuvo que callar por el contexto familiar en el que vivía, lo que le causó mucho sufrimiento. “Estaba muy normalizado el quedarme callada, yo me acuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que yo estaba tomando la siesta, yo era una niña, y un familiar de pronto empecé a sentir que me estaban tocando, seguía con los ojos cerrados pero estaba ya consciente de que me estaban tocando entonces había como este miedo de: '¿Quién va a ser cuando abra los ojos?”. “Abrí los ojos, era un primo y lo primero que hice fue bajar y decirle a mi abuelita: ‘Abuelita mi primo me hizo esto, me estaba haciendo esto’, y mi abuelita me dijo: ‘Cállate, no lo vuelvas a decir, eso no pasó'. Y así viví muchas cosas de niña, en donde el decir lo que estaba pasando, lo que estaba atestiguando generaba mucho porblema y había una necesidad de callarme”,

Ahora, la actriz de 34 años Esmeralda Pimentel dijo ser una mujer que nunca se queda callada y aconsejó cuestionar al sistema y denunciar lo que está mal sin temor al qué dirá la gente.