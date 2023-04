La actriz Geraldine Bazán confiesa si está estrenando romance

Tras su divorcio con Gabriel Soto, la actriz Geraldine Bazán decidió abrir su corazón para iniciar una nueva relación. En un reciente encuentro con la prensa, la famosa fue cuestionada sobre su vida amorosa, a lo que respondió que sí tiene nuevo galán, sin embargo, se reservó los detalles de su identidad.

Durante una plática con el programa Ventaneando, Geraldine habló de su vida amorosa con total sinceridad y con una enorme sonrisa expresó, “estoy muy bien. No estoy sola, tampoco soltera”.

Aunque no dijo quién es la persona que conquistó su corazón, comentó, “no tiene nada que ver dentro del espectáculo. Creo que es importante también respetar la privacidad de la gente que no es parte del medio. Porque no crean, no es fácil”.

Finalmente, tras haber sido relacionada sentimentalmente con varios famosos, ahora Geraldine confirma que tiene nueva pareja sentimental, aunque prefirió mantenerlo en privado.

Por otro lado, recientemente surgió el rumor de que Geraldine Bazán tenía un romance con Emmanuel Palomares, ex de Irina Baeva, sin embargo, ella misma desmintió esta información. “Ya saben cómo les encanta difundir rumores”, contestó a “Venga la Alegría”. “A ver, no soy bailarina, soy bailadora y bailo con quien se deje. Bailé con todo mundo”.

Este rumor surgió después de que Geraldine y Emmanuel fueron captados bailando juntos en los Premios Platino en España.