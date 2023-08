La actriz Lizy Martinez nos comparte cuáles son sus próximos proyectos

“Simplemente María” y “Mi Marido Tiene Familia” son algunas de las telenovelas en las que ha participado Lizy Martínez. Además, la actriz fue recientemente invitada por el actor José Ron, a formar parte de su grupo musical: Koktel.

“Estoy muy emocionada todavía, me siento en esta primera parte de regresar a las andadas pero creo que eso me mantiene con mucha energía y saca lo mejor de mí. Por otro lado, la verdad es que me han tocado directores increíbles que uno como actor, agradece por la forma en que te apoyan”.

“En mi caso no siempre ha sido sencillo complementarlo pero soy muy terca entonces siempre lo propongo. Llevo desde los 12 años cantando, entonces para mí es un camino que podría decirse, lo tengo más conocido. Yo soy de Tamaulipas y allí empecé a cantar, pero cuando llegué a la Ciudad de México se sintió como empezar de cero”, expresó.

Cortesía

La actriz opina que el mundo de la música puede ser tal vez un poco más difícil que el de la actuación ya que el proceso de asistir a castings y compartir tu curriculum, involucra a otras personas que pueden apoyarte si así lo desean. Sin embargo, Lizy afirma que en la música, se siente como ir abriendo esas puertas por ti misma.

“Si alguien confía en ti y decirte firmarte o incluirte en su disquera, ¡es algo maravilloso! pero no siempre sucede o sucedía. Hoy en día ya hay más posibilidades para los cantantes. Creo que en resumen, ambos caminos son muy distintos ya que ambos tienen sus dificultades, pero en mi caso, el canto me ha costado más”.

Lizy, ¿de qué forma mezclas estos dos mundos en tu vida personal y en tu trabajo?

Proyecto en el que entro, proyecto en el que lo propongo. Cuando me entregaron los libretos de esta telenovela, leí todo sobre mi personaje y por lo que pasaba para poder entenderla y así iniciar a componer. Finalmente me aceptaron tres canciones que aparecerán en la serie, por lo cual estoy sumamente agradecida con Pedro Ortiz de Pinedo por darme esta oportunidad ”.

¿Qué es lo que más le aprendiste a tu personaje en este proyecto?

Cuando conocí a mi personaje creí que era una persona muy alejada a mí y casi siempre no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaba. Hasta que me di cuenta que aquellas decisiones que tomaba mi personaje, son cosas que la Lizy de hace una década probablemente habría hecho de la misma manera. Entonces batallé un poco, no por que no me identificara, sino porque es una persona que ya no soy gracias a aprendizaje, terapia y crecimiento personal.

¿Qué pasa por tu mente cuando volteas a ver el pasado y te acuerdas cuando empezaste esta carrera?

Desde muy niña recuerdo que me sentaba a ver las telenovelas y escuchar su música. Yo no vengo de una familia musical así que no tuve a nadie que me enseñara, todo lo fui poco a poco aprendiendo yo. A pesar de haber cometido muchos errores en el pasado, me siento orgullosa de la persona que fui, porque era alguien que quería aprender, cambiar para bien y que nunca se dio por vencida en lograr sus sueños, por más que los veía lejanos”.

En caso de poder realizar un proyecto de música o actuación, ¿que sería?

Últimamente he manifestado mucho hacer una gira musical y empezar a tener muchas presentaciones. Actualmente, formo parte de una banda pero me gustaría hacerlo de forma individual dentro y fuera del país. Toda mi vida me he dedicado a estar en escenarios pero todavía me faltan lugares en los que me encantaría cantar.

Lizy, que es algo que te llevas o qué has aprendido a lo largo de tu vida y tu carrera?

Algo muy importante es que nada es fácil, se tiene que trabajar por lo que uno quiere y sueña. Creo que actualmente gracias a redes sociales y el internet, creemos que la gente se vuelve famosa de la noche a la mañana pero no siempre funciona así. Cuando queramos algo que sea un sueño para nosotros, necesitamos trabajarlo, paciencia y resistencia, nada llega por sí solo.