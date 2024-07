La conmovedora reacción de Mariana Echeverría al hablar sobre su entrada a LCDLFM y su hijo Lucca

Luego de confirmar que Mariana Echeverría será la décima habitante de La Casa de los Famosos México 2024, la conductora se sinceró sobre su ingreso al reality show.

Durante una charla con Pablo Chagra, la presentadora no pudo contener el llanto y entre lágrimas habló sobre lo que significa para ella entrar al programa.

Mariana Echeverría se sincera sobre su ingreso a LCDLFM

Echeverría habló sobre su hijo Lucca, quien afirmó “no entiende” el cambio de vida que tendrá en los próximos meses. Detalló que su pequeño, de tres años, tendrá “una nueva vida sin mamá”.

“Tienes tres años, no entiende muchas cosas. No tiene ni idea (que me voy a meter a una casa) que hoy se va a casa de su papá y no verá a su mamá, no tiene idea que está en una nueva escuela, en una nueva casa, en una nueva vida sin mamá”, indicó.

Expresó que cuando habla de su hijo Lucca, pero que prefiere llorar ahora que está afuera y entrar a divertirse a La Casa de los Famosos México. Incluso mencionó que se quebró cuando recordó que Lucca le pidió que no fuera a trabajar.

“Me dan ganas de llorar, ayer que fui a trabajar, me dijo ‘mami, no te vayas’ y solo me iba unas horas. Tampoco quiero estar llorando en la casa, no entré a eso, de repente se me van a salir las de cocodrilo. Ahí que me dijo ‘mamí, no te vayas’, ahí fue cuando me cayó el veinte y dije ‘ahora cómo le voy a decir que me voy dos meses y que no me va a ver’”, expresó la conductora.

Mariana Echeverría dedica tierno mensaje su esposo e hijo

La conductora destacó que para evitar que su hijo Lucca note su ausencia, le grabó varios videos y sabe que la verá en televisión, y que está tranquila, porque sabe que su esposo, Óscar Jiménez, y los abuelos lo cuidarán bien.

Poco antes de finalizar la plática, Mariana le dedicó un mensaje especial a su hijo Lucca, quien es un “niño milagro”, y a su esposo.

“Quiero dejarle este video a Lucca y a mi esposo, los dos son importantes para mí, los quiero mucho, gracias por apoyarme en esta locura, que cuide mucho a Lucca, sé que va a hacer un gran trabajo. Lucca es un extraordinario hijo, los quiero mucho, gracias por apoyarme, saliendo los voy a llevar de vacaciones. Estoy segura que van a estar orgullosos de la Mariana que va a entrar y de la que va a salir, los voy a extrañar”, finalizó.

