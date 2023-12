La contundente respuesta de Lucerito Mijares a quienes critican su cuerpo: ¿qué les dijo?

Lucerito Mijares, hija de los reconocidos artistas Lucero y Manuel Mijares, destacó recientemente por su firme respuesta a las críticas sobre su físico.

Conocida por su talento y carisma, Lucerito se ha ganado el corazón de millones. Su carrera, que comenzó en la adolescencia, optó por seguir los pasos de sus padres en la actuación y el canto.

Desde su aparición en la escena pública, Lucerito demostró un talento innegable. No solo cautivó al público en sus esporádicas apariciones en el escenario junto a sus padres, sino que también afirmó su individualidad, lo que pudo mostrar claramente que no depende del éxito de sus progenitores. A los 18 años, su destacada participación en el musical “El Mago” consolidó su presencia en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, como muchos jóvenes en el ojo público, Lucerito ha enfrentado el escrutinio y las críticas hacia su apariencia. Al ser consultada sobre el impacto de estos comentarios, respondió con madurez y seguridad, afirmó que las opiniones sobre su cuerpo no le afectan. “Me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo”, declaró Lucerito, demostrando una actitud positiva y de autoaceptación.

Lucero y su enfrentamiento a los críticos

No solo Lucerito ha sido objeto de críticas, sino también su madre, Lucero. La artista recientemente enfrentó comentarios negativos sobre su participación en la serie “El Gallo de Oro”. A través de X (Twitter), Lucero expresó su descontento con los haters, instando a la gente a “vivir y dejar vivir” y a no desperdiciar el tiempo en críticas destructivas. “La gente que es feliz no tiene tiempo para molestar”, concluyó la cantante, destacando la importancia de la positividad y el respeto mutuo.

La respuesta de Lucerito Mijares a las críticas sobre su físico y la postura de Lucero frente a los comentarios negativos demuestran una actitud de fortaleza y madurez sembrada en la familia. Ambas artistas resaltan la importancia del amor propio y el respeto hacia los demás, un mensaje relevante en una era donde el escrutinio público es constante. La actitud de Lucerito y Lucero frente a las críticas sirve como un recordatorio de que la aceptación y la positividad son claves en un mundo donde las opiniones a menudo se expresan sin filtro.