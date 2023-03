La escuela ‘secreta’ de Chabelo para niños con discapacidad está en este estado de la República

El mundo del entretenimiento mexicano siempre recordará el nombre de Chabelo, personaje que Xavier López inmortalizó. Esta famosa figura murió a los 88 años “a causa de complicaciones abdominales”, como revelaron en un tuit. Pero además de sus labores frente a las cámaras, Chabelo tenía un sentido altruista digno de reconocer, y creó una escuela para niños con discapacidad.

Chabelo creó una escuela para niños con discapacidad en Tlaxcala

Fue gracias al testimonio del guionista de televisión Manuel Ajenjo que se supo que Chabelo creó una escuela para niños con discapacidad en Tlaxcala. El autor del libreto de La Carabina de Ambrosio expuso que ‘el amigo de todos los niños’ siempre quiso mantener en secreto dicha escuela.

“Fue un ser humano de gran corazón. Xavier hacía muchas obras piadosas que no quería que se supieran, entre ellas puso en Tlaxcala una escuela para niños con discapacidad”, dijo el escritor para Foro TV. Chabelo insistía que no quería recibir publicidad o ajetreos en este proyecto altruista: “además nos decía, ‘por favor no lo digan, no lo hago por publicidad ni para que digan qué buena persona es Chabelo. No, no quiero eso’. Pero ahora se puede decir... él tenía un gran corazón”.

Xavier López "fue un ser humano de muy buen corazón y hacía muchas obras piadosas, que no quería que se supieran. Entre ellas una escuela en Tlaxcala para niños con discapacidad": Manuel Ajenjo tras la muerte de "Chabelo". #SábadosDeForo con @andreamvo | https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/qGWPr8hNgK — Foro_TV (@Foro_TV) March 25, 2023

Se desconoce la ubicación exacta de esta escuela para niños con discapacidad de Chabelo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2019 había 4 mil 811 niños con alguna discapacidad en Tlaxcala.

De qué murió Chabelo

El hijo del famoso reveló que su padre murió en el Hospital Ángeles del Pedregal donde fue ingresado por dificultades para respirar.

“Es un día muy triste para nosotros, para mucha gente, hoy muy temprano mi padre empezó a tener dificultades para respirar, mi mamá me llamó, corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia”, dijo su hijo Xavier en un inicio.

“Su doctor de cabecera, el doctor Carlos Soto lo atendió y ahí se descubrió que el problema no era pulmonar ni respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo, y más adelante un choque séptico que le quitó la vida”.

“Fue súbito, inesperado, fue muy rápido y gracias a Dios no sufrió. Mi padre fue un hombre con un gran amor al trabajo, a los niños, fue un gran creativo que creó un personaje que todos conocimos y que nos acompañó durante nuestra infancia”.

“Xavier López ya no está con nosotros pero Chabelo es eterno, su secreto siempre fue seguir siendo niño y siempre su lema fue ‘siempre hacia adelante’, ahora todos los que le queremos nos quedamos con su legado”.

“En nombre de toda mi familia les pedimos a todo el público que nos den la paz que necesitamos para llevar la pena de perder al pilar de nuestra familia”, comentó Xavier López.