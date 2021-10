La hija de Madonna habla sobre lo que nadie sabía de su madre

Lourdes Leon, la hija de la reina del pop, reveló cómo fue su crianza y los consejos que le ha dado Madonna a lo largo de sus 25 años.

Por Diana Laura Sánchez

Es muy poco lo que se conoce de la vida personal de la artista Madonna, pero gracias a su hija descubrimos que su madre es “una fanática del control”, quien impulsó a sus hijos desde pequeños a ser independientes económicamente, sin darles ‘una paga’, dijo Lourdes en una entrevista que realizó una de las mejores amigas de Madonna, la actriz Debi Mazar.

“Mi madre es una fanática del control y me ha controlado toda mi vida. Por eso necesitaba independizarme completamente de ella tan pronto como me gradué de la escuela secundaria”.

Lourdes Leon

Es hija del actor Carlos León y la mayor de los seis hijos de la cantante, es modelo y desde pequeña aprendió lo que es salir adelante por méritos propios, ya que fue ella quien pagó sus estudios universitarios, aunque considera que ha sido duro el estilo de crianza de su madre, agradece que haya sido de esa manera, ya que así es como ha logrado salir adelante. “No comprendí completamente hasta que me di cuenta de la importancia del empoderamiento y lo que significa ser mujer”, afirmó.

Aunque nació siendo hija de una estrella, su madre siempre procuró que al igual que sus demás hijos tuviera una educación muy diferente al ver cómo eran educados los hijos de otros famosos. “Siento que, si tus padres pagan por las cosas, entonces les da influencia sobre ti”, dijo Leon.

Además, Madonna animó a su hija a expandir su carrera como modelo, a pesar de que Lourdes explicó que la cantante le aconsejó que buscara una carrera que no se centrara en su apariencia. “Financieramente, desfilar es una decisión inteligente. Disfruto ser muy práctica con las campañas que hago, por lo que no solo estoy modelando”, comentó.

Por consiguiente, Lourdes descarta la posibilidad de dedicarse a la música “Simplemente no me importa”, dijo. Aunque en realidad admira demasiado a su madre, sin embargo, no busca seguir sus pasos como cantante.

