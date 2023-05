La inesperada revelación de Alejandro Fernández sobre la demanda que presentó a Luis Miguel

Dos de los cantantes mexicanos más populares al rededor del mundo, Luis Miguel y Alejandro Fernández, estaban muy cerca de compartir el escenario en 2015. La gran noticia del posible tour entre ‘El Sol de México’ y ‘El Portillo’ fue anunciada en su momento por Fernández a través de su cuenta de Twitter con la imagen de un crucigrama que enlaza la carrera de ambos con ayuda de canciones. Ambos han tenido una trayectoria exitosa y una vida llena de logros, pero esto no sirvió de mucho cuando estaban planeando la gira y surgieron una serie de malentendidos que llevaron a Alejandro Fernández a demandar a Luis Miguel. Por ende, los aficionados se quedaron sin la emocionante presentación.

¿Qué paso entre Alejandro Fernández y Luis Miguel?

La idea llevaba por nombre ‘Pasión Tour’, pero en 2016 anunciaron que se canceló. Alejandro Fernández demandó a Luis Miguel por ‘incumplimiento de contrato’, firmemente ante el hecho de que ‘el sol’ había recibido un pago por adelantado por estas presentaciones (presuntamente 5 millones de dólares).

Según Infobae, el hijo de ‘Chente’ decidió continuar con el proceso legal y “llegar a las últimas consecuencias”, pero que a principios del 2021 decidió retirarla y entre los dos se llegó a un acuerdo monetario. Pero otros mencionan que Luis Miguel habría perdido la batalla legal y por consiguiente le pagó una fuerte cantidad de dinero a Alejandro.

Recordemos que en un comunicado que compartió Star Productions, empresa que representa a “El Potrillo”, se aclaraba que la gira no se concretó del todo: “En octubre del año pasado se iniciaron las negociaciones pertinentes para poder realizar una gira entre los artistas Alejandro Fernández y Luis Miguel, misma que se llevaría a cabo de abril a noviembre del 2016. Ambos artistas firmaron por separado con el promotor de la gira acuerdos preliminares, sujetos a la posterior y necesaria celebración de un contrato formal de prestación de servicios artísticos con el mismo promotor. Nos vemos en la necesidad de hacer esta aclaración para que ni medios de comunicación, ni empresarios, ni el público en general puedan ser engañados con una gira que al día de hoy no existe”.

Cabe señalar que al respecto ni Luis Miguel ni su equipo de trabajo aclararon lo sucedido, de hecho en el comunicado se señala que las causas eran totalmente ajenas a Alejandro Fernández: “Todos ellos ocurridos por causas ajenas a la voluntad del artista Alejandro Fernández y de su equipo de trabajo, lamentablemente el promotor y algunas otras personas ligadas a él, básicamente dejaron transcurrir el tiempo a partir de la firma de los acuerdos”.

¿Qué dijo Alejandro Fernández sobre la demanda a Luis Miguel?

Alejandro Fernández otorgó una entrevista —después de su sold out en la Plaza de Toros México ante más de 50 mil personas— en la que dio inesperadas revelaciones de la demanda hacia Luis Miguel. “No, no sé, sí hubo un tema legal en donde yo salí ganando porque tenía todas las de ganar, y dos, no estoy... no me despierto para ver qué ching*dos hace Luis Miguel o qué pensará", mencionó Alejandro en entrevista, “no, no, le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, y que le vaya muy bien si va a hacer otra gira con alguien más. Que Dios me lo bendiga y que la puedan hacer”, concluyó.