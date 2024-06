Descubre la línea del tiempo de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar: ¿cuándo nació el amor?

El reciente noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pues aunque los cantantes apenas lo hicieron oficial el pasado 10 de junio, desde antes ya se especulaba sobre la posibilidad de que entre ellos existiera algo más que una amistad. Estas suposiciones resultaron ciertas, ya que fue la cantante quien ventiló que su amor inició desde hace varios años y hasta el día de hoy pudo hacerse realidad.

La cronología en el polémico romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal

En una conversación concedida a Hola US, la hija de Pepe Aguilar explicó que su historia con Nodal no es nueva, pues en realidad se trata de la continuación de algo que en el pasado no pudo ser. Lo anterior ocasionó que sus millones de seguidores quisieran saber exactamente cómo fue su primer flechazo, algo que aparentemente, estuvo a la vista todo el tiempo.

Según la información que hay disponible de los artistas y conforme a lo que ellos mismos han externado, su conexión se dio con el paso del tiempo gracias a la convivencia que tenían, misma que empezó cuando Christian colaboró con la familia Aguilar. Esto habría ocurrido específicamente el 10 de enero de 2018, ocasión en la que el sonorense asistió como invitado a un jaripeo encabezado por Pepe y sus hijos.

Desde entonces, la relación entre ambos intérpretes se fue haciendo cada vez más íntima y en diversas entrevistas quedó evidenciado que se llevaban muy bien, aunque siempre se mostraron como amigos. Y es que además de que para entonces Christian Nodal tuvo varias parejas sentimentales, había una significativa diferencia de edad, pues si bien solo se llevan cinco años, en ese tiempo ella aún era menor de edad.

Nodal y Ángela compartieron escenario por primera vez en 2018 Getty

La colaboración que expuso su innegable conexión

A mediados de 2020, justo en el apogeo del romance de Belinda y Nodal, salió a la luz “Dime cómo quieres”, el primer dueto de Christian y Ángela, para el que grabaron un video que confesaron, fue divertido debido al contexto de la historia, que mostraba a una mujer que constantemente rechazaba a su pretendiente.

Para muchos, este fue el momento en que realmente se dieron cuenta de que había atracción, sin embargo, aún era un imposible puesto que él estaba a punto de comprometerse con Belinda y la joven seguía sin cumplir 18 años. Es por esto que decidieron seguir siendo amigos y en numerosas oportunidades externaron que había gran admiración por ambas partes.

No obstante, hoy que se sabe que son pareja y que ya han dicho que su inicio se dio mucho antes de que se hiciera público, sigue siendo un misterio si sus sentimientos solo eran algo platónico que hasta apenas se consolidó o si previamente ya habían tenido algún tipo de acercamiento romántico, tal como insinuó Ángela en días pasados.