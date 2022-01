La mamá de Eiza González le dedica un mensaje especial en su cumpleaños 32

La guapa y talentosa actriz mexicana Eiza González, celebra su cumpleaños 32 con un cariñoso mensaje de su mamá Glenda Reyna.

Por Diana Laura Sánchez

Eiza González se ha convertido en una de las estrellas latinas más reconocidas en Hollywood al participar en reconocidos filmes con los que ha consolidado su carrera como actriz.

La famosa no solo ha cautivado por su talento en la pantalla grande, sino también por su belleza y estilo que la han hecho ser un ícono de la moda.

Desde sus inicios en la actuación, Eiza ha tenido la fortuna de contar con el apoyo incondicional de su madre, quien ha estado junto a ella en todo momento.

Hoy con motivo de su cumpleaños 32, la joven actriz ha recibido la especial felicitación de su madre Glenda Reyna, quien expresó en su cuenta de Instagram lo orgullosa que está de su hija y el gran amor que siente por ella.

El tierno mensaje de madre a hija

“Hoy miro hacia atrás y me encuentro sumamente sensible y vulnerable y me enfrento una y otra vez a la dulzura del amor sintiéndote ahora frente a frente ya tu hecha toda una mujer , vibrando con toda esa energía que enciende tu llama ardiente desde cada trinchera de tu existencia , mirando siempre hacia enfrente con esos ojos llenos de ilusión, de objetivos, de aprendizaje, de crecimiento emocional y profesional, donde tu alma es tan auténtica, tan tuya y tan verdadera y siento aún la frescura de tu pequeño cuerpecito pegada a mi corazón, que es el único que siempre deseo que recuerdes que está aquí latiendo al unísono del tuyo, no olvides nunca que está brújula vive y coexiste contigo sin importar la distancia, ni el tiempo, ni las circunstancias, nuestro vínculo es infinito mi hermosa princesdoll, bendigo una y otra vez tu existencia, donde siempre cabe más que amor eterno por ti, este día quedo grabado para siempre en lo más profundo de mi ser , con tu primer aliento de vida, bendigo infinitamente tu llegada a nuestra vida, tu padre desde el cielo y tu hermano yo desde la tierra bendecimos cada paso que das !! Feliz cumpleaños mi amor querido!!! Te amo con todo mi ser, te abrazo a la distancia mi muñeca mía de mi propiedad privada como decía tu padre”.

La respuesta de Eiza González

Tras la publicación de su madre, Eiza no tardó en responder y agradecerle sus emotivas palabras. “Te amo con todo mi corazón, mami. Gracias por tus bellas palabras. Pero sobre todo, ¡Gracias a ti por ese ser tan bello que me hizo la mujer que soy hoy”, respondió.