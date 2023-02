Stephanie Salas revela la verdad sobre la boda de su hija Michelle Salas

Ante las especulaciones que señalan que la influencer Michelle Salas llegaría al altar con su novio Danilo Díaz Granados, la ex de Luis Miguel desmintió que su hija tenga planes de boda y así lo aclaró, “puro invento, uno no se puede comer un espagueti porque ya está embarazada”, confesó en una reciente entrevista y agregó, “ya te lo dije, yo si me como esto y estoy panzona, ¿ya estoy embarazada?, pues no”. Además, dijo que su a su hija le han inventado todo tipo de rumores. “A Michelle le inventan todos los días de todo. No soy la indicada de cualquier forma para hablar del tema”.

Todo surgió porque el empresario, actor y diseñador Osmel Sousa reveló en La Casa de los Famosos 3 que, “tengo que ir para Santo Domingo, tú sabes, que se casa la hija de Luis Miguel”. Después mencionó que él le recomendó hacerla en la villa mediterránea Altos de Chavón.

También reveló que el novio de Michelle —cuyo nombre nunca especificó— le habría dado el anillo en enero y que la boda tomaría lugar en junio o julio de este 2023. Sin embargo, Stephanie Salas ha salido a desmentir dicha información.