La razón por la que Lucerito Mijares ya no vive con sus padres

Lucerito, hija de Lucero y Manuel Mijares, ha demostrado que heredó el talento de sus padres como cantante, sin embargo, ya no vive con ellos, te contamos la razón.

Por Diana Laura Sánchez

Lucerito de 16 años de edad, está convencida de seguir los pasos de sus padres en la música, es por ello que se ha dedicado a crear su propio camino en el mundo artístico.

La razón por la que abandonó su casa fue para estudiar en un exclusivo internado para mujeres en Massachussetts, Estados Unidos, lugar donde cursa la preparatoria.

Incursiona en el mundo artístico

Y aunque no se encuentra en México, sigue pendiente del mundo artístico desde donde esté, es por ello que regresó a su país natal para participar en la obra La Jaula de las Locas, de la que fue parte hasta hace unos meses y dejó fascinados a sus fans. “Tuve unas vacaciones y no me podía perder mi obra favorita”, dijo.

Lucerito tiene muy claro que buscará ganarse un lugar en la música, recientemente, grabó el nostálgico y clásico tema navideño ‘Noche de paz’, junto a sus talentosos padres, Lucero y Mijares.

Esta canción forma parte del álbum ‘¡Feliz Navidad!’, que estrenó Mijares. La joven se ha mostrado agradecida por el apoyo de su familia y el público que la ha seguido últimamente.

Heredó la pasión por la música

Cantar, es la gran pasión de Lucerito, y aunque está muy enfocada en sus estudios, no descuida las oportunidades que se le presentan para viajar a México y colaborar en proyectos musicales como en la grabación del tema navideño.

A pesar de que oficialmente no se ha dado a conocer como cantante, Lucerito está segura de querer dedicarse a la música como sus padres.

