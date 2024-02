La razón por la que Lucero y Mijares se dieron un beso en público

En el reciente show que ofrecieron en Phoenix, Arizona, como parte de la gira Hasta que se nos hizo, Lucero y Manuel Mijares protagonizaron una divertida broma que terminó en un beso en pleno escenario.

Lucero y Mijares dejaron en claro una vez más que el cariño que se tienen sigue intacto desde hace 13 años, pues bromearon con algunos temas relacionados con su separación e incluso compartieron algunos gestos cariñosos que hicieron suspirar a los fans que anhelan que vuelvan a ser pareja.

Mijares hace inesperada declaración en público y Lucero reacciona

Ambos han dicho en varias ocasiones que entre ellos no habrá más que una buena amistad por todo lo que vivieron juntos y los dos hijos que comparten en común, no obstante, cada que se presentan en el escenario hacen que los fans se emocionen por verlos cantar juntos sus grandes éxitos.

Durante su reciente show, ambos bromearon sobre su separación y las razones que los llevaron a tomar esa decisión, Mijares expresó, “ella tuvo la dicha de estar casada conmigo. “Me vas a condenar Manuelito. Yo que te trataba tan bonito, no me supiste valorar, no la verdad, puras mentadas”, respondió Lucero provocando las risas y los aplausos de los presentes.

Más adelante, la intérprete dejó en claro que se trataba de una broma y sorprendió a su ex con un tierno beso en la mejilla. “La traigo muerta”, dijo Mijares, quien fue abordado en el Aeropuerto de la Ciudad de México donde fue cuestiondo sobre lo sucedido en el concierto. “Siempre lo hacemos en el show. Nos llevamos muy bien”, respondió el cantante despejando dudas de una posible reconciliación entre ellos.