La razón por la que Sandra Echeverría y Leo de Lozanne se separaron

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne sorprendieron con la noticia de su separación, debido a que eran una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.

Después de 11 años de relación, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne están atravesando un proceso de separación. Durante el podcast Señor Punk, la famosa habló de lo que está viviendo en su matrimonio con el cantante y expresó, “ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente, ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo ver que estoy bien”.

No obstante, Sandra Echeverría reconoció que ha vivido semanas muy difíciles, aunque considera que ambos están tomando una buena decisión. “La verdad que he tenido semanas bastante complicadas, porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas”.

Y comentó que las cosas que no han sido como lo pensaba. “De repente uno también idealiza a otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”.

En este sentido, admitió, “no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, pero finalmente me importa que él este bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él este bien y que finalmente nosotros también estemos bien”.

Finalmente, agregó que ha estado pidiendo señales a la vida para saber si está tomando la decisión correcta o no. “Creo que sí es el momento ya de tomar una decisión para el bien de los dos, entonces, en ese proceso estamos y sí, no ha sido nada fácil. Tenemos bajas y altas todo el tiempo, cuando pasa uno por esto”.

En los últimos días, según una famosa revista reveló que una fuente cercana a la ex pareja dijo que los famosos tenían tiempo arrastrando diferencias que no pudieron solucionar, aunque tenían un acuerdo de no hacer pública su separación, sin embargo la actriz rompió el silencio.

Aunque entre ellos había mucho amor, finalmente les llegó la monotonía con la que al parecer no pudieron lidiar, pues no hay marcha atrás con su decisión. Según dicha fuente, al cantante y a la actriz se les complicaba equilibrar su vida profesional con la personal, debido a que por su trabajo descuidaban su relación y dejaban de pasar tiempo juntos, aunque él le habría pedido que le bajara un poco al ritmo de trabajo para pasar más tiempo juntos.

Como es bien sabido, entre ellos existe una diferencia de edad de 14 años, según menciona la fuente, “él es mucho más relajado que Sandra, pero ella se volvió obsesiva con todo, es muy estricta, desde su trabajo hasta con las cosas de su hogar, se enojaba si no se hacían las cosas como quería, explota fácil, y eso a él no le parece para nada”.

Por otro lado, el cantante también tendría conductas que afectaron a su relación, “ha tratado de ser controlador, llegó un momento en que él quería decirle que sí y que no cantar…”, reveló la fuente.

Cabe mencionar que al parecer la crisis de su matrimonio y la razón de su separación no tuvo nada que ver con una infidelidad, más bien, los roces entre ellos cada vez eran más intensos.

