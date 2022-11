Sandra Echeverría confiesa que está separada de Leo de Lozanne

La actriz y cantante Sandra Echeverría se sinceró sobre su relación con el famoso Leo de Lozanne y dio detalles de lo que está pasando entre ellos.

Después de 11 años de relación, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne están atravesando un proceso de separación. Durante el podcast Señor Punk, la famosa habló de lo que está viviendo en su matrimonio con el cantante y expresó, “ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente, ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo ver que estoy bien”.

No obstante, reconoció que ha vivido semanas muy difíciles, aunque considera que ambos están tomando una buena decisión. “La verdad que he tenido semanas bastante complicadas, porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas”.

Y comentó que las cosas que no han sido como lo pensaba. “De repente uno también idealiza a otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”.

Asimismo, detalló que ha estado durmiendo con su hijo, “ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil, porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil”.

En este sentido, admitió, “no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, pero finalmente me importa que él este bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él este bien y que finalmente nosotros también estemos bien”.

Finalmente, agregó que ha estado pidiendo señales a la vida para saber si está tomando la decisión correcta o no. “Creo que sí es el momento ya de tomar una decisión para el bien de los dos, entonces, en ese proceso estamos y sí, no ha sido nada fácil. Tenemos bajas y altas todo el tiempo, cuando pasa uno por esto”.

“Estoy viendo lo difícil que es agarrar esta fuerza de, amanecer deprimida y aún así ponerle su uniforme y llevarlo al camión y seguir adelante, a pesar de que te estás muriendo por dentro. Pero creo que también cuando ya no compartes el proyecto de vida, cuando sientes que los caminos están yendo por diferentes lados, entonces en lugar de ser un equipo ya se volvieron dos equipos, ya no hay para qué forzar las cosas”, añadió.

