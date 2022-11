William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos en España, ¿regresaron?

Los actores estuvieron juntos en un viñedo en España, donde pasaron un día muy agradable.

Aunque William Levy y Elizabeth Gutiérrez suelen ser muy discretos con su vida personal, nuevamente fueron vistos tras su separación y en esta ocasión no fue junto con sus hijos, sino con un grupo de amigos en un viñedo, donde pasaron un rato agradable; en imágenes que circulan en redes sociales se observa a los dos muy sonrientes disfrutando de una copa de vino.

El protagonista de Sortilegio, fue invitado a visitar unas bodegas de vino ubicadas en una de las regiones vinícolas más importantes del país, y llegó acompañado por la madre de sus hijos, con quien posó sonriente junto a más amigos que asistieron a la reunión. El presidente de la compañía, Javier Moro, fue quien publicó las imágenes del encuentro.

Esto surge después de la reciente entrevista donde Elizabeth se sinceró sobre su relación sentimental con el padre de sus hijos, el cubano William Levy.

“Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo. Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí. Y no es que no hablé porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo”, dijo la actriz hace unas semanas.

Además, cabe recordar que hace poco más de un mes, los actores aparecieron junto a sus hijos Christopher y Kailey, en una fiesta privada en Miami, por lo que al parecer sus encuentros son cada vez más frecuentes, aunque esta vez lo hicieron juntos sin sus hijos.

