La romántica imagen con la que Selena Gómez revela su romance con Benny Blanco

Selena Gómez se muestra feliz en su relación con el productor Benny Blanco, pero sus seguidores están divididos, algunos comparten su entusiasmo, mientras que otros aplican el “amiga date cuenta”, no lo aceptan.

Lo que ha hecho la cantante es reafirmar su noviazgo, su amor y lo hizo con unas fotos que ha compartido en Instagram, donde lucen muy cercanos, en actitudes cariñosas.

Unas fotos en blanco y negro fueron de las primeras en aparecer en sus historias, en la citada red social, otras ya están en el feed, dándose incluso un beso.

Esta es una de las imágenes de sus historias, donde se nota la complicidad y que son muy carnales.

Selena Gómez con su novio Benny Blanco Instagram @selenagomez

En este carrusel que tituló “New York, my favorite moments w you this week 🤍”, aparecen fotos con Taylor Swift, y en la parte final hay un beso con Benny, que solo confirma que está muy enamorada.

Ya son varias las instantáneas que Gómez comparte y que siempre generan alguna reacción en sus fans y haters.

¿Por qué los fans no quieren a Benny Blanco con Selena Gómez?

La pareja comparte lo mínimo en sus redes sociales, al menos hasta ahora, pues ya aparece más seguido y sin rodeos.

Selena se vio en la necesidad de responder a quienes consideran que Blanco no es una buena pareja y que debería buscar un mejor chico, luego de las relaciones algo tormentosas con Justin Bieber o Nick Jonas.

El rechazo hacia Benny tiene que ver con un hecho que sucedió hace cuatro años, cuando la cantante colaboró por primera vez con el productor junto a Tainy y J Balvin en la canción “I Can´t Get Enough” y Blanco trabajaba a la par con Justin Bieber, quien, se sabe fue su pareja.

En 2020, luego de lanzar el sencillo de Bieber, el productor musical escribió un mensaje: “Justin no es como uno de esos moldes de galletas que hay como artistas pop que sacan un single y luego promocionan su línea de maquillaje”, que muchos consideraron era directo para Gómez.

Los fans no conciben que pueda estar con alguien que en el pasado la trató mal o habló mal de ella, aunque Selena asegura que la ha tratado “mejor que cualquier ser humano de este planeta”.