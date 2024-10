La tristeza de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano porque su hijo de 14 años dejó su casa: el contundente motivo

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano se encuentran en un momento desafiante y lleno de tristeza luego de que su hijo Santi, de 14 años, decidiera dejar su casa. Si bien es normal que los hijos abandonen tarde o temprano el hogar, el actor no pudo evitar sentirse emocional ante la noticia.

El galán de telenovelas como Teresa y Lo que la vida me robó habló al respecto en un reciente encuentro con medios de comunicación en México.

“De repente le surgió la posibilidad que él estaba buscando y contó con todo nuestro apoyo, de parte de su madre, de su hermana y mía y ya, se dio, así que ya está afuera estudiando y abocado al deporte que tanto le gusta en un lugar especializado en eso”, contó Rulli.

El argentino reconoció que ver volar del nido a su hijo a tan corta edad “fue duro evidentemente”.

“No fue nada fácil para nadie, pero hoy por hoy, a diferencia de cuando yo viví esa experiencia, que tenía 5 años más que él, estamos en contacto todo el tiempo por el FaceTime, estamos a 3 horas de avión, entonces estaremos yendo y viniendo”, compartió.

“Es duro pero por otro lado es muy satisfactorio porque lo veo a él con un sueño a sus 14 años y que esté luchando se me hace increíble”, agregó. “Yo a esa edad no recuerdo haber tenido ni siquiera ni idea de que podía llegar a ser algo en la vida y me da mucho gusto poder apoyarlo y me siento muy orgulloso por él”.

Hace justo unos días, Rulli dedicaba unas emotivas palabras a su hijo desde su perfil de Instagram. “Querido hijo...Quiero que sepas lo increíblemente feliz y orgulloso que me siento de ti. El tiempo ha pasado tan rápido que aún me parece increíble ver en quién te has convertido”, se puede leer en la publicación.

